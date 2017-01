Gâlceava dintre SUA și China supără titanii

Un boicot al produselor americane în China ar afecta branduri mari, precum Nike, General Motors, Ford Motor și Tiffany & Co, în timp ce sancțiunile americanilor ar pune presiune pe exportatorii chinezi de electronice, precum Lenovo Group și ZTE Corp, potrivit unui raport al Credit Suisse Group AG. Din perspectiva Chinei, producătorii de electronice, haine și dispozitive casnice ar putea fi cei mai afectați, dacă disputele comerciale ar accelera, din cauză că o mare parte din venituri depinde de clienții americani. Companii precum GoerTek Inc și Regina Miracle International Holdings Ltd, spre exemplu, câștigă mai mult de 70% din venit din SUA. În schimb, dacă utilizatorii chinezi boicotează brandurile americane, cum au făcut cu cele japoneze în 2012, în urma unei dispute teritoriale, jucătorii interni, precum producătorul de mașini BYD Co și compania de echipamente sportive Anta Sports Products Ltd, ar avea de câștigat. De asemenea, brandurile străine, care nu sunt din America, ar putea câștiga cote de piață - consumatorii chinezi ar putea decide să cumpere o mașină germană, în locul uneia americane, sau o bluză Adidas, nu una Nike.