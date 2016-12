Gâlceava politică românească dă cu rest FMI

Acordul României cu FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială se va încheia la 26 septembrie, după ce obiectivele de indicatori economici au fost atinse, însă nu şi cele de reformă structurală, iar board-ul FMI nu va mai avea nicio întâlnire pentru actualul program, a declarat ieri reprezentantul rezident al FMI pentru România şi Bulgaria, Guillermo Tolosa. „Economia are o creştere sănătoasă şi într-un ritm sustenabil, deficitul fiscal este în regulă, iar România nu se mai uită cu frică la viitor. Totuși, impredictibilitatea politică din această perioadă a făcut să fie greu să avem destulă încredere că reformele sănătoase vor fi cu adevărat adoptate“, a spus Tolosa. El a explicat că acesta este, parțial, motivul pentru care board-ul FMI nu a finalizat revizuirea acordului curent de mai bine de un an. O misiune tehnică va veni la Bucureşti în octombrie, dar pentru a discuta cu Guvernul pe marginea proiectului de buget pentru anul viitor, deci fără legătură cu acordul ce urmează să se încheie. Acordul actual cu instituţiile financiare internaţionale are o valoare de 4 miliarde euro şi un caracter preventiv (nu se împrumută bani - n.r.).