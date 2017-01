Gălețile și pixurile electorale, înlocuite cu locuri de casă

09:44:11 / 22 Martie 2016

Navodari

Promit marea cu sarea acum ca pote ii voteaza careva.Ce sa caute tinerii pe duna aia de nisip, panza freatica este sub un metru ,canalizare ioc si alte facilitati.Unde mai pui ca vecin peste drum e petromidia care nu as recomanda nimanui sa fie vecin cu ea.Ce casa sa ti faci acolo? Doar de stuf.Unde au fost terenuri bune de construit , au consilierii si toti puscariabilii din primarie.Saracu vice e in stare sa stea si in genunchi doar doar sa fie votat.Au pus 2 roabe de asfalt prin unele gauri si se lauda ca au inceput marea asfaltare, pai cu asa ceva te lauzi tu ? Alea sunt lucrari normale intr o tara normala , nu postezi asa ceva sa ti faci campanie .Mai bine ar explica bataia de joc cu panarama dre pasaj ca oamenii vecin cu acea spalare de bani sunt terorizati de praful si mizeria la care sunt supusi zilnic locuitorii acelei zone.Cum e posibil ''cap de traista'' sa dureze acea lucrare atatea luni de zile fara ca tu sa nu ei masuri vis a vis de constructor, sa taci malic , chiar esti orb?Va spun eu de ce nu poate face nimic , au luat spaga si de aceea nu poate comenta.Revin la subiectul loturilor de casa , este o bataie de joc la adresa tinerilor acele locuri de casa.Mergeti si intrebati pe cei care au carat cu traista pamant acolo de si au amenajat gradini.