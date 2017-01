Galezii au reuşit marea surpriză în Liga Campionilor

Primele meciuri din turul întîi preliminar al Ligii Campionilor, disputate marţi seară, au adus destul de multe surprize. Cea mai mare a reuşit-o campioana Ţării Galilor - The New Saints. Aceasta a trecut de campioana Letoniei, FK Ventspils, o echipă mult mai bine cotată. Deşi are o naţionala destul de puternică, Ţara Galilor are un campionat intern modest, echipe precum Swansea şi Wrexham (cu sediul în Wales) preferînd să evolueze în diviziile inferioare engleze, decît în prima divizie galeză! Şi totuşi TNS a reuşit să învingă pe FK Ventspils şi acum speră la calificarea în turul următor, ceea ce ar reprezenta o performanţă remarcabilă! Marile favorite de marţi seară, Dinamo Zagreb şi Elfsborg, au oferit surprize neplăcute fanilor lor, încheind la egalitate meciurile jucate în deplasare cu modestele Hazar şi Linfield. Egal fără goluri şi în Georgia, între două reprezentante ale spaţiului ex-sovietic. APOEL, cu fundaşul Daniel Florea integralist, a învins clar pe BATE, dar calificarea nu este jucată pentru ciprioţi, care vor avea un meci greu în Belarus. Aşa cum anticipam, campioana Muntenegrului a cîştigat clar meciul cu campioana Lituaniei, deşi Zeta Golubovici nu era cotată cu prea multe şanse! În sfîrşit, la un pas de cea mai mare surpriză a rundei a fost SS Murata, campioana din San Marino! Care a condus 25 de minute pe Tampere United, finlandezii, cu atacantul de origine română Tomi Petrescu în teren din min. 52, reuşind golul victoriei în min. 88!!!

Rezultatele meciurilor de marţi seară: Hazar Lenkoran (Azerbaidjan) - Dinamo Zagreb (Croaţia) 1-1 (Ramazanov 59 - Etto 63); APOEL Nicosia (Cipru) - BATE Borisov (Belarus) 2-0 (Michael 42, Machlas 60); Olimpi Rustavis (Georgia) - FK Astana (Kazahstan) 0-0; Zeta Golubovici (Muntenegru) - FBK Kaunas (Lituania) 3-1 (Korac 34-pen., Tumbasovic 36, Stjepanovic 59 - Kvaraţkelia 68); Murata (San Marino) - Tampere United (Finlanda) 1-2 (Protti 22 - Niemi 68, 88); Linfield Belfast (Irlanda de Nord) - Elfsborg (Suedia) 0-0; The New Saints (Ţara Galilor) - FK Ventspils (Letonia) 3-2 (Wilde 14, Baker 54, Hogan 90 - Rimkus 28, 89). Rezultate din meciurile disputate aseară pînă la închiderea ediţiei: Pobeda Prilep (Macedonia) - Levadia Tallinn (Estonia) 0-1 (Zelinski 51); F91 Dudelange (Luxemburg) - MSK Zilina (Slovacia) 1-2 (D. Gregorio 45-pen. - Jel 47-pen., Lietava 74); Şerif Tiraspol (Moldova) - Ranger’s FC (Andorra) 2-0 (Kuciuki 45, Gorodetsky 79); Marsaxlokk (Malta) - FK Sarajevo (Bosnia) 0-4 - la pauză (Rascic 5, 9, Obuca 20, Maksimovic 41). Meciurile retur vor avea loc pe 24 şi 25 iulie.