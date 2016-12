Game Mania și-a premiat câștigătorii la Maritimo

Weekend-ul a fost unul plin de acțiune pe micile ecrane amplasate la intrarea nr. 2 din Maritimo. Peste 200 de tineri constănțeni și-au etalat măiestria pe joystick-ul de PlayStation 4. Duminică după-amiază au avut loc și finalele jocurilor Project Cars, Mortal Kombat X și FFA 16, dar și festivitatea de premiere. Cu entuziasm și emoții mai mari decât în timpul competiției, tinerii și-au primit premiile în diplome, trofee și vouchere, după ce au transpirat serios în fața consolei.

Astfel, câștigătorii la Project Cars sunt: Tablan Ștefan - I, Arol Vlăduț - II, Gârbăcea Cosmin - III și Tecuță Robert - IV. Câștigătorul trofeului la Project Cars este un constănțean de 23 de ani care... a jucat pentru prima oară acest joc în cadrul competiției. În calitate de amator, se consideră deopotrivă norocos și ambițios și își dorește mai multe competiții de acest gen. „Îmi plac mai mult jocurile pe joystick decât pe tastatură, au alt farmec. Nu am jucat Project Cars până acum, am luat joystick-ul în mână și am câștigat, ceea ce e minunat. Nu mă așteptam... pur și simplu pierdusem la FIFA și am zis să mai încerc și jocul cu mașini. Am participat și anul trecut la Game Mania, e singura competiție din Constanța cu așa premii mari și mi-aș dori să existe mai multe astfel de evenimente în oraș”, a declarat Tablan Ștefan Dan.

Câștigătorii FIFA 16 sunt: Avram Marian - I, Petrișor Cristian - II, Merișan Andrei - III și Nicolae Vlad - IV. Câștigătorul trofeului, Marian Avram, a mai învins și la cele două ediții precedente. El a jucat fotbal la Farul și este și un bun jucător virtual, însă, după cum spune el, anul acesta a câștigat la limită, după ce „un puști” i-a pus mari probleme în finală. ”De data aceasta am avut probleme serioase cu un tânăr talent, m-a condus cu doi la zero, dar am reușit să revin. Cred că experiența m-a ajutat. Sunt bucuros și, dacă voi fi sănătos, voi încerca și la anul să obțin performanța. Jucătorii de PlayStation din Constanța se bucură că există Game Mania, ne dorim competiții la fel ca în Occident, unde cultura jocurilor este o industrie-monstru. Așa, cu pași mici și siguri, ne apropiem și noi de ei, pentru că, la capitolul jocuri video, românii sunt foarte tari”, a declarat Marian Avram.

Câștigătorii Mortal Kombat X sunt: Arhire Alex - I, Scupără Vasile - II și Cușa Adrian - III. Ei au fost premiați de către Maritimo cu vouchere de cumpărături cu valori de până în 1.500 de lei la FIFA, precum și până în 1.000 de lei la Mortal Kombat X și la Project Cars.

Citește și:

Peste 200 de constănțeni se întrec pe PlayStation la Maritimo