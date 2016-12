„Game of Thrones” va fi studiat în universități

Serialul „Urzeala tronurilor / Game of Thrones”, produs şi difuzat de postul HBO, a devenit obiect de studiu în două universităţi americane. Serialul se regăsește în programa universitară, fiind discutat în cursuri oferite de Universitatea Berkeley din California şi Universitatea Virginia. Teorii, simbolism, analiza reprezentării femeilor, religie, violenţă şi similarităţi între volumele lui George R.R. Martin (n.r. - „A song of Ice and Fire” este romanul ecranizat) şi piesele de teatru ale lui William Shakespeare se află, de asemenea, în program. Universităţile americane propun tot mai multe cursuri care studiază conceptele la modă din cultura populară.

La Universitatea Berkeley există un curs este intitulat pur şi simplu „Game of Thrones”, care face parte dintr-un curs mai mare, dedicat studiului operelor cinematografice. Noul curs disecă adaptarea pentru televiziune a operelor lui George R.R. Martin, analizând temele majore abordate în serial şi cheile succesului său uriaş. În campusul Universităţii Berkeley, studenţii pot să observe, la Muzeul de paleontologie al universităţii, rămăşiţe fosilizate de Canis Dirus, un animal preistoric înrudit cu lupul, care i-ar fi inspirat pe creatorii serialului "Urzeala tronurilor" să îi creeze pe lupii uriaşi ai familiei Stark.

La Universitatea Virginia, cursul dedicat acestui serial, susţinut de o profesoară extrem de respectată şi apreciată, Lisa Woolfork, se axează pe analiza literară a show-ului TV. La examenul final, studenţii americani vor trebui să îşi imagineze un capitol inedit al poveștii din film. În acest an, "Urzeala tronurilor" a ajuns la 20 de milioane de spectatori, în medie, pentru cel de-al cincilea sezon al său, care a primit 24 de nominalizări la premiile Primetime Emmy, inclusiv la categoria "cel mai bun serial-dramă".