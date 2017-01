Garajul noului prefect, desfiinţat

În ziua în care a fost învestit prefect al judeţului Constanţa, Tit Liviu Brăiloiu a primit înştinţare de la Primărie că nu are autorizaţie pentru garajul pe care îl deţine în zona Spitalului Militar, motiv pentru care a fost dispusă, de către Direcţia Corp Control, ridicarea acestuia. Şeful Serviciului Corp Control, Marian Rîşnoveanu, a declarat că deţinătorii a 15 garaje din spatele blocurilor BI 5 şi BI 6, de pe bulevardul Mamaia, au fost somaţi în vederea ridicării acestora. „Unul ditre cei somaţi a fost chiar noul prefect Tit Liviu Brăiloiu, iar garajul său a şi fost ridicat“, a declarat Marian Rîşnoveanu. Noul prefect, Tit Liviu Brăiloiu, a aflat despre ridicarea garajului la instalarea lui în funcţie, chiar de la primarul Radu Mazăre. „Exact în momentul în care Liviu Tit Brăiloiu depune jurămîntul şi cînd are loc această numire oficială, domnului prefect i se întîmplă un lucru neplăcut: i se ridică garajul\". Mazăre a explicat că prefectul Liviu Brăiloiu “avea un garaj într-o baterie de garaje în cazul căreia eu, ca primar, am dat dispoziţie de ridicare”. “După ce au ajuns la garajul domnului prefect, angajaţii Primăriei mi-au transmis: \"Ştiţi, dar... o să fie prefect\". Se ridică garajul! Dacă ridicăm toate garajele, ridicăm şi garajul prefectului. Dacă dăm o regulă, trebuie să o respectăm cu toţii“, a adăugat Radu Mazăre. Noul prefect în funcţie, Tit Liviu Brăiloiu, a declarat: „În calitate de prefect al judeţului Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii 240/2004, privind instituţia prefectului, voi verifica măsurile întreprinse de către primarul Radu Mazăre, iar în calitate de constănţean mă voi supune hotărîrilor, mai ales că, pînă acum, edilul a dovedit responsabilitate, legalitate şi eficienţă în măsurile sale“.