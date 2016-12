Garanti Bank va majora limita de credit pentru Bonus Card

Garanti Bank va majora, din iunie, limita de credit a cardului Bonus Card de la 65.000 lei, la 100.000 lei, iar suma minimă de plată lunară va fi redusă de la 5% la 3% din împrumut. Banca anunţă şi că numărul de clienţi ai cardului de credit multibrand cu cip Bonus Card a depăşit, în luna mai, 50.000 de utilizatori. \"În mai puţin de un an, numărul de utilizatori Bonus Card a crescut de cinci ori, depăşind acum 50.000 de clienţi. În ultimul an, am lansat campanii care acordă clienţilor avantaje, precum perioade de graţie de pînă la 90 de zile sau cumpărături achitate în maximum 12 rate fără dobînzi sau comisioane mai mari\", a declarat directorul de carduri al băncii, Ilgaz Kaya. În ultimul an, Garanti Bank şi-a extins reţeaua de aparate pentru plata cu cardul la comercianţi (POS) la 3.200 aparate, iar numărul de comercianţi parteneri a ajuns la 1.100. La nivel internaţional, Garanti Bank a încheiat astfel de parteneriate cu peste 25 de milioane de magazine. Bonus Card este disponibil şi în versiunile Gold şi Platinum, cu servicii suplimentare precum asigurare pentru călătorii, asistenţă non-stop pentru turişti sau acces în saloanele VIP din aeroport.