Garanţia pentru „Prima casă”, acordată şi pentru construirea de locuinţe

Garanţia statului pentru creditele contractate în vederea achiziţionării primei locuinţe, în limita a 60.000 euro, va fi acordată şi în cazul persoanelor care solicită împrumutul pentru a construi o casă, a decis Guvernul prin completarea normelor de aplicare a Programului „Prima Casă”. Decizia a fost luată în şedinţa de ieri a Executivului. Persoanele care vor lua credit prin programul „Prima Casă” vor plăti un avans de 5% pentru o locuinţă de maximum 60.000 euro sau de 3.000 euro plus diferenţa din preţul de achiziţie, iar rata dobînzii va fi EURIBOR (media la împrumuturile interbancare pe piaţa europeană) la 3 luni plus maxim 4% pe an, la credite în euro, respectiv ROBOR (dobînda la creditele interbancare pe piaţa internă) plus maxim 2,5%. Pentru achiziţionarea unei case prin intermediul programului guvernamental de garantare a creditelor trebuie achitat un avans de 5% din preţul de achiziţie al locuinţei dacă preţul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei şi 60.000 euro dacă preţul este mai mare de 60.000 euro. Dobînda EURIBOR la creditele pe trei luni este în prezent de 1,28%, în timp ce ROBOR la aceeaşi scadenţă se situează în prezent la 10,54% pe an. Rata medie a dobînzii la creditele acordate de bănci populaţiei era de 18,86% pe an în luna martie, în timp ce la împrumuturile luate de firme, dobînda medie a fost de 20,5% pe an, conform celor mai recente date prezentate de Banca Naţională a României. Conform deciziei Guvernului, în favoarea statului va fi instituită o ipotecă de rangul I asupra locuinţei, care nu poate fi înstrăinată timp de cinci ani de la data dobîndirii. Dacă beneficiarul nu poate plăti trei rate consecutive, pe parcursul a 90 zile, va fi declanşat procesul de executare prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Băncile trebuie să aibă o acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean pentru a participa la acest program care se va adresa tuturor persoanelor care nu deţin în prezent o locuinţă. Lipsa locuinţei va trebui certificată prin declaraţie pe propria răspundere la notariat.