GarantiBank a redus dobânzile

GarantiBank România a redus, începând din 1 februarie, dobânzile la creditele în lei ale persoanelor fizice, atât la cele aflate în sold, cât şi la cele nou contractate, cu 1,08 puncte procentuale, a anunţat, ieri, banca. Noua dobândă la creditul imobiliar în lei este de 11,4%, ceea ce înseamnă că Dobânda Anuală Efectivă (DAE) se situează la 13,75% la un împrumut pe 30 de ani. Creditul pentru nevoi personale cu garanţii reale are o rată de 11,82% la lei, respectiv DAE de 14,93% pentru o perioadă de 30 de ani. Împrumutul pentru nevoi personale are o dobândă de 11,52%, respectiv DAE de 18,62% pentru scadenţă de 10 ani. Împrumutul auto are o dobândă de 11,82% la lei, adică DAE de 16,21% pentru o scadenţă maximă de şapte ani. GarantiBank şi-a început activitatea în România în 1998, fiind sucursala din România a GarantiBank International NV, cu sediul la Amsterdam, deţinută în totalitate de Garanti Turcia.