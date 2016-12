GarantiBank scade dobînzile la credite

GarantiBank a redus dobînzile la mai multe tipuri de credite pentru populaţie, în lei şi în euro, cu pînă la 3,12 puncte procentuale la lei şi cu cel mult 1,32 puncte procentuale la euro, iar pînă la 30 iunie, banca scade din comisioanele percepute. Banca şi-a propus să taie la jumătate comisionul de acordare a creditului şi renunţă la comisionul de analiză a dosarului pentru clienţii persoane fizice care vor contracta orice tip de credit, în lei, euro, dolari sau franci elveţieni, pînă pe 30 iunie 2009. Totodată, pentru creditul imobiliar, cu perioadă de creditare de pînă la 30 de ani, GarantiBank a coborît dobînda la 8,94% pe an la euro, dobînda anuală efectivă (DAE) calculată pentru perioada maximă fiind de 10,89%, iar pentru împrumuturile în lei, banca percepe o dobîndă anuală de 17,76% (DAE 21,15%). Potrivit calculelor băncii, la creditul ipotecar pentru construcţii cu perioadă de creditare de pînă la 30 de ani, banca practică o dobîndă de 10,14% pe an la euro, DAE situîndu-se la 10,89%, şi de 18,96% pe an la lei (DAE 21,15%). În cazul creditului pentru nevoi personale cu garanţii reale, cu sumă maximă de 300.000 euro sau echivalent şi cu perioadă de creditare de pînă la 30 de ani, GarantiBank percepe o dobîndă anuală la euro de 9,06%, DAE situîndu-se la 11,69%. Pentru acelaşi împrumut în lei, banca percepe o dobîndă de 18,54% pe an (DAE 22,83%). Dobînda practicată la creditul pentru nevoi personale, cu sumă maximă de 30.000 euro sau echivalent şi perioadă de creditare ce poate ajunge pînă la 10 de ani, se situează la 12,12% pe an la euro, iar DAE este de 17,16%, şi la 18,48% la lei cu DAE 24,86%. Pentru creditul auto, cu sumă maximă de 40.000 euro şi perioadă de creditare de pînă la şapte ani, banca percepe la împrumuturile în euro o dobîndă de 9,06% pe an, DAE fiind de 13,02%, iar la cele în lei, dobînda anuală a coborît la 18,54% (DAE 24,22%).