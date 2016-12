Garanţii de securitate pentru ţările care nu au arme nucleare

Ucraina a propus ONU să studieze garanţii de securitate pentru statele care nu au arme atomice, în cursul conferinţei pentru examinarea Tratatului pentru Neprolifere Nucleară (TNP), care are loc la New York. Delegaţia ucraineană le-a cerut tuturor statelor dotate cu arme nucleare să semneze noi documente multilaterale cu caracter de constrângere, pentru a acorda garanţii de securitate, ceea ce va contribui la consolidarea regimului de neproliferare şi securitate globală. Ucraina a trasat liniile unui astfel de document şi a propus convocarea unei conferinţe internaţionale în acest dosar, sub egida ONU, potrivit Ministerului ucrainean de Externe.

Noul preşedintele ucrainean, Viktor Ianukovici, a promis în aprilie să renunţe la stocarea uraniului puternic îmbogăţit pe teritoriul ţării şi să îl schimbe cu uraniu slab îmbogăţit rusesc, care va fi folosit în scopuri ştiinţifice.