Garanţiile la „Prima Casă”, majorate pentru locuinţele noi

Limita garanţiilor guvernamentale stabilită prin programul „Prima Casă” va fi menţinută la 60.000 euro pentru locuinţe deja finalizate, dar va fi majorată la 70.000-75.000 euro pentru case care urmează să fie construite, pentru imobile noi urmând să fie majorat şi plafonul total al garanţiilor. Modificările au fost anunţate, ieri, de premierul Emil Boc şi urmează să fie adoptate săptămâna viitoare de Guvern. „Pentru anul 2010, programul Prima Casă va fi orientat cu prioritate pentru construcţia de locuinţe de la zero, de locuinţe noi. Vom realiza acest lucru prin două mecanisme pe care le vom impune în cadrul actului normativ. Pe de o parte, partajarea garanţiilor guvernamentale pentru case care sunt gata finalizate până la 1 ianuarie 2010, unde va fi un plafon mai mic de garanţii guvernamentale în comparaţie cu ce a fost în 2009, şi suplimentarea plafonului de garanţii pentru cei care construiesc locuinţe de la zero. Astfel spus, pe româneşte, vor fi mai multe garanţii guvernamentale pentru cei care construiesc locuinţe de la zero decât pentru cei care cumpără locuinţe vechi”, a spus Boc. Pe de altă parte, preşedintele Asociaţiei Române a Agenţiilor Imobiliare, Cristian Clenciu, susţine că încurajarea vânzării de locuinţe de la zero prin programul „Prima Casă” va avea un efect minim asupra pieţei imobiliare, deoarece românii nu mai cumpără case „pe hârtie”, iar dezvoltatorii vor începe alte proiecte doar după ce vând stocul din 2008-2009. „Efectul va fi minim dacă măsura va încuraja în special construcţia locuinţelor de la zero. Dacă plafonul alocat pentru achiziţia de locuinţe construite până la 1 ianuarie 2010 va fi mai mic decât cel pentru locuinţele noi, acesta înseamnă sprijin direct pentru dezvoltatori şi nu ştiu ce vor face autorităţile cu cei de la Comisia Europeană pentru că va fi ajutor de stat”, a declarat Cristian Clenciu.