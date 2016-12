Garcia-Lopez: ”Am avut o prietenă româncă, acum am un titlu ATP românesc”

Tenismanul spaniol Guillermo Garcia-Lopez, locul 45 ATP şi cap de serie numărul 5, a declarat, astăzi, după ce a câştigat turneul BRD Năstase Ţiriac Trophy, că după ce în urmă cu ceva timp a avut o prietenă din România, acum are "un trofeu ATP românesc": "Sunt foarte fericit acum. Trebuie însă să mă relaxez un pic pentru că sunt puţin nervos. Finalul meciului a fost unul complicat, cu multe momente dramatice. E un turneu frumos la Bucureşti, mă bucur că am decis să vin aici şi nu la turneul de la Barcelona. Mă simt bine la Bucureşti şi îmi place publicul de aici. Înainte am avut o prietenă româncă, acum am un titlu ATP românesc. Este al doilea titlu pentru mine în acest an, nu mi s-a mai întâmplat asta în cariera mea. Vreau să continui în acelaşi fel pentru că victoria aceasta îmi dă încredere şi au trecut doar patru luni din acest an. Mai sunt destule turnee în acest an". Spaniolul a precizat că pentru el cele mai grele momente au fost ultimele schimburi de mingi din finală. "A fost un tie-break lung şi tensionat", a adăugat el. Garcia-Lopez a menţionat că ştie câteva expresii în limba română - "Te iubesc mult", "Ce faci", "Mulţumesc" - iar în momentul în care s-a fotografiat cu trofeul a spus: "E rupt trofeul. Nu l-am rupt eu, aşa a fost" (n.r. - trofeul este alcătuit din trei inele roşii din sticlă, iar cel din mijloc se mişca).