Garda de Mediu solicită dublarea numărului de angajaţi şi creşterea salariilor

Şeful Gărzii Naţionale de Mediu (GNM), Octavian Popa, va iniţia un proiect de act normativ pentru dublarea numărului de comisari ai instituţiei şi va negocia cu Ministerul Finanţelor o eventuală majorare a salariilor comisarilor. „Privind lucrurile în mod realist, actualul personal pe care îl are Garda de Mediu nu poate să acopere mai mult de 60% din activitatea instituţiei. Şi acest lucru se întîmplă cu ore peste program şi activităţi care se desfăşoară inclusiv sîmbăta şi duminica. Noi sîntem obligaţi să răspundem sesizărilor în termen de 30 de zile, iar cu personalul pe care îl avem este greu să le acoperim, uneori chiar imposibil”, a declarat comisarul general. Octavian Popa a argumentat că propunerea este necesară mai ales pentru că, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, Garda de Mediu trebuie să acorde o foarte mare atenţie respectării termenelor de către agenţii economici în îndeplinirea angajamentelor de mediu, potrvit calendarului stabilit de Comisia Europeană. „De asemenea, trebuie să verificăm atent autorităţile locale, care administrează gropile de deşeuri neconforme şi care trebuie închise la anumite termene. Or, fără sporirea numărului de angajaţi nu putem duce la îndeplinire toate aceste atribuţii”, a explicat Popa. Comisarul general a explicat că sporirea numărului angajaţi ai instituţiei va conduce la o selecţie calitativă a acestora. „Avem nevoie de oameni noi, pentru a ne putea permite să renunţăm, dacă este cazul, la cei slabi. În acest moment, spre exemplu, dacă dintr-o echipă de patru comisari, doi nu sînt suficient de competenţi, nu ne putem permite să renunţăm la jumătate de echipă”, a precizat şeful GNM. Pe de altă parte, Octavian Popa a subliniat că intenţionează să propună un proiect de act normativ pentru creşterea salariilor personalului instituţiei. „Vrem să negociem un proiect de hotărîre cu Ministerul Finanţelor în vederea creşterii salariilor pentru comisari. Consider că propunerea este pertinentă avînd în vedere faptul că 75% din valoarea amenzilor aplicate de Garda de Mediu alimentează bugetul de stat”, a mai spus Octavian Popa. În ceea ce priveşte deficitul de personal, şeful Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu Constanţa, Vasile Petro, a explicat că, în prezent, lucrează cu 13 inspectori. „Ne-ar mai trebui măcar încă zece oameni. În perioada verii, pentru a putea acoperi problematica impusă de activitatea de pe litoral, apelăm la colegii din ţară. Astfel, prin rotaţie, la fiecare două săptămîni sînt detaşaţi cîte patru comisari din celelalte judeţe”, a declarat comisarul şef Vasile Petro.