Garderoba Melaniei Trump împarte lumea modei

O cerere din partea Primei viitoare Doamne a Americii ar avea sorţi de izbândă din partea lui Tommy Hilfiger, Thom Browne şi Gaultier. Theallet, Tom Ford şi Marc Jacobs refuză orice colaborare.

Gaultier a replicat chiar: ”Sigur, nu este obiectivul meu, dar de ce nu?" Răspunsul său a venit în cadrul ceremoniei British Fashion Awards. ”Politica nu este un impediment. Nu am ce spune de rău despre ea. Se descurcă destul de bine. E chiar mai bine îmbrăcată decât Hillary Clinton. Pretextul disputei în lumea modei a fost un tweet al Sophiei Theallet, designerul favorit al lui Michelle Obama, care s-a declarat împotriva oricărei colaborări în domeniul vestimentar cu Prima Doamnă. Tom Ford a declarat că a fost personal întrebat în acest sens şi a refuzat. Tom Ford a făcut aceste declaraţii pentru US TV, show-ul The View. ”Nu este aici vorba de politică, ci de stil. Nu ne potrivim.”

Tommy Hilfiger are o viziune complet diferită de a lui Ford şi Theallet. ”Melania este o femeie frumoasă şi cred că orice designer ar fi mândru să-i stea în preajmă.”