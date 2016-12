Gardian condamnat după ce a înjunghiat un deţinut

08:04:29 / 28 Ianuarie 2014

indignare

Intr-o emisiune televizata, madam Iacob, avocat cu mare renume, ducea grija detinutilor ca traiesc in conditii mizere in penitenciare , printre tot feluri de microbi. Ma intreb, oare lucratorii din penitenciare nu lucreaza in aceleasi conditii mizere? si mai sunt si umiliti si scuipati de pleava societatii. Trageti singuri concluziile.