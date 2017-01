Gardienii din închisori, viitori poliţişti de penitenciare

19:38:59 / 28 August 2014

Pt ei

Sintagma politist presupune mult mai mult decat a pazi detinutii, cea de gardian este exact cea folosita si in alte state si este una potrivita. Ar trebui prudenta in a atribui aceasta sintagma altor categorii profesionale care nu fac munca specifica de politie! Au statut special si iau bani pt asta nu are legatura cu denumirea...politist sa se numeasca cei care desfasoara munca de prevenire, descoperire si dovedire a infractorilor restul sa se calmeze!