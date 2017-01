Gardul de la Deveselu respectă prevederile NATO

Ministrul Apărării, Mircea Duşa, a mers, ieri, la Deveselu pentru a verifica dacă gardul care înconjoară unitatea respectă prevederile NATO. „Partea română avea datoria să asigure împrejmuirea bazei de la Deveselu cu un gard, dar şi să realizeze un drum de patrulare în perimetrul bazei. La ultima mea vizită am fost nemulţumit de tipul de gard folosit, am schimbat documentaţia şi am cerut înlocuirea cu un gard de tip NATO. Acum observ că acest gard s-a finalizat, suntem cu mult înainte de termen, acesta fiind estimat în cursul anului 2014, dar iată că s-a făcut. De asemenea, am vrut să verific calitatea drumului şi modul în care au fost realizate rigolele de scurgere a apelor pluviale. Gardul este realizat complet, la drum încă se lucrează, astfel încât, în cel mai scurt timp, lucrările părţii române să fie asigurate şi să poată veni americanii să realizeze partea lor de lucrări, la pavilioane şi la baza propriu-zisă“, a declarat Duşa. Totodată, ministrul Apărării a arătat că partea americană ar putea începe lucrările „la activităţile lor“ chiar de luna viitoare. Kellogg Brown & Root Services Inc. (KBR), firma care a câştigat licitaţia pentru construirea sistemului de apărare antirachetă la baza de la Deveselu, va muta structura unei clădiri de patru etaje, în care va fi instalat un radar, de pe Coasta de Est a Statelor Unite în România. De asemenea, firma anunţă că va construi în România diverse instalaţii şi infrastructura necesară susţinerii sistemului antibalistic AEGIS, inclusiv drumuri, clădiri pentru asistenţă, comunicaţii, securitate şi utilităţi.