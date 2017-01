Gareth Bale şi-a prelungit contractul cu Real Madrid până în 2022

Clubul spaniol Real Madrid a anunțat că fotbalistul galez Gareth Bale, în vârstă de 27 de ani, și-a prelungit contractul cu formația de pe Santiago Bernabeu pentru încă șase sezoane. Astfel, fotbalistul transferat în 2013 de la Tottenham Hotspur va rămâne la echipa pregătită de Zinedine Zidane până pe 30 iunie 2022. „Real Madrid și fotbalistul Gareth Bale au ajuns la o înțelegere în ceea ce privește prelungirea contractului dintre cele două părți până în 2022. Noua înțelegere îl va ține pe fotbalistul galez pe Santiago Bernabeu până pe 30 iunie 2022”, se arată în comunicatul postat de oficialii madrilenilor pe site-ul clubului.

Gareth Bale a jucat până în prezent 135 de meciuri pentru Real Madrid, în care a marcat 62 de goluri și a oferit 48 de pase decisive. În cei trei ani petrecuți pe Santiago Bernabeu, Bale și-a trecut în palmares cinci trofee: o Cupă a Spaniei, două Ligi ale Campionilor, o Supercupă a Europei și un Campionat Mondial al cluburilor.

„Când am ajuns aici, mi-am dorit să am succes şi să câştig trofee, iar faptul că mi-am prelungit contractul reprezintă un alt vis devenit realitate. Cred că putem să câştigăm din nou Liga Campionilor, dar şi alte trofee. Vrem să câştigăm tot ce se poate câştiga. Sunt foarte fericit aici şi de aceea am semnat un nou contract pe şase ani. Mă simt din ce în ce mai confortabil, îmi îmbunătăţesc spaniola şi intenţionez să rămân aici în următorii şase ani. M-am schimbat foarte mult de când sunt aici, în special ca persoană. Motivul pentru care am venit la Madrid a fost acela de a încerca o nouă experienţă, pentru că istoria spune că fotbaliştii britanici nu au întotdeauna succes în străinătate. Câştigarea Ligii Campionilor reprezintă punctul cel mai înalt pe care un fotbalist poate să îl atingă, iar aici, la Real Madrid, are o însemnătate aparte. Acele momente au fost incredibile pentru mine. Cel mai important lucru este, însă, felul în care tratezi momentele dificile. E uşor să îţi faci bagajele şi să pleci în altă parte, însă ai nevoie de curaj să rămâi şi să lupţi. Voi lupta întotdeauna pentru acest club”, a declarat Bale luni, într-o conferință de presă organizată pentru a anunța prelungirea înțelegerii sale cu madrilenii.

PEPE VA FI INDISPONIBIL PATRU SĂPTĂMÂNI

Internaţionalul portughez Pepe, de la Real Madrid, s-a accidentat la bicepsul femural în meciul de sâmbătă cu Deportivo Alaves şi va fi indisponibil aproximativ patru săptămâni. Fundaşul central s-a accidentat în minutul 24 al meciului din deplasare cu Deportivo Alaves, câştigat de Real Madrid cu scorul de 4-1, şi a fost înlocuit cu Nacho Fernandez. Luni, portughezul a fost supus unor investigaţii medicale şi a fost diagnosticat cu leziune musculară de gradul 2 la bicepsul femural stâng.

Pepe va avea nevoie de o perioadă de aproximativ patru săptămâni pentru recuperare, astfel că va rata confruntările cu Legia Varşovia şi Leganes, pe care formaţia sa le va disputa înainte de pauza competiţională prilejuită de meciurile echipelor naţionale. Pepe este incert şi pentru partida Portugaliei cu Letonia, precum şi pentru celelalte meciuri din luna noiembrie ale echipei sale de club, cu Atletico Madrid, Sporting Lisabona, Sporting Gijon şi Cultural Leonesa. Derby-ul oraşului Madrid este programat pe 19 noiembrie, pe stadionul Vicente Calderon. Pepe, în vârstă de 33 de ani, a jucat opt meciuri pentru Real Madrid în actuala stagiune şi a marcat un gol.