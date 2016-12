Gârliciu şi Ciobanu, inundate de o mână criminală?

* CERERE DE RETROCEDARE * În anul 2005, Dunãrea a fãcut prima cerere de retrocedare a terenului luat cu forţa de comunişti prin îndiguirile din zona Hârşova, Ciobanu, Gârliciu. Autoritãţile nu au luat în serios cererile Dunãrii şi au continuat sã îşi vadã de treabã. Dunãrea şi-a urmat cursul, dorind sã ajungã pânã la Strasbourg, dar s-a limitat la câteva state europene în încercarea de a-şi gãsi dreptatea. Cum încercãrile au fost zadarnice, s-a întors în România. De aceastã datã, poziţia Dunãrii a fost una de forţã. Primul avertisment a fost dat în primãvara acestui an, când debitul crescut al Dunãrii a început sã slãbeascã puterea digurilor construite de comunişti. Cum nimeni nu a fost mişcat de semnalele Dunãrii, sâmbãta trecutã, Dunãrea a trecut la acţiune şi a spart digul în zona Gârliciu. Statul român a încercat sã mituiascã Dunãrea cu ceva cheltuieli de îndiguire regãsite în puţinele investiţii, şi alea pe hârtie, fãcute de autoritãţi. Din nefericire pentru români, Dunãrea a solicitat despãgubirea în naturã şi, cum nimeni nu a fost în stare sã se opunã, fluviul şi-a luat singur ceea ce de fapt era al lui. “Asta este. Pânã la urmã, Dunãrea şi-a luat pãmântul înapoi”, spuneau, ieri, câţiva locuitori din Gârliciu şi Ciobanu, care stãteau pe dig şi priveau cum apa le acoperã culturile. Dacã la Gârliciu situaţia s-a stabilizat, în comuna Ciobanu, abia ieri au început problemele. Alarma a fost datã înainte de a cânta cocoşii. “Apa vine spre sat şi ameninţã locuinţele”, a fost apelul de urgenţã al locuitorilor cãtre autoritãţi. Imediat, la faţa locului s-au mobilizat peste 200 de persoane, din autoritãţile responsabile cu intervenţia în caz de urgenţã, care au luat decizia ridicãrii unui dig la 15 metri de primele case. Primarul comunei Ciobanu, Ioan Suciu, a declarat cã a fost o luptã contra cronometru. “Ridicarea digului s-a dovedit a fi extrem de beneficã. Dacã azi dimineaţã apa era la mai mult de un kilometru distanţã, acum a ajuns la dig. Ne rugãm ca digul sã reziste. Se va patrula nonstop pe dig, pentru a putea fi semnalate la timp eventualele probleme. În orice caz locuitorii caselor ce pot fi afectate au fost deja evacuaţi”, a declarat Ioan Suciu.

* SUSPICIUNI * Locuitorii din Gârliciu şi Ciobanu par oarecum sã accepte faptul cã Dunãrea le-a invadat terenurile agricole, dar îşi pun numeroase semne de întrebare referitoare la breşa din dig, mai exact, dacã aceasta a fost fãcutã pe cale naturalã. “La vremea când a fost proiectat acest dig al ANIF, era prevãzutã o inundare controlatã a acestor terenuri o datã la 25 de ani. Comuniştii au ignorat acest sfat al specialiştilor de la vremea respectivã”, a spus primarul din Ciobanu. Gura târgului vorbeşte însã despre un “ajutor uman” dat Dunãrii pentru ruperea digului. Cum târgul la Gârliciu şi Ciobanu este destul de mic, informaţiile oferite de locuitori par sã facã parte dintr-o teorie a conspiraţiei. “Când am auzit sirena, am crezut cã s-a rupt digul acolo unde sãptãmâna trecutã se puneau saci pentru consolidare. ªi eu şi mai mulţi locuitori din comunã, şi chiar cantonierul, am fost surprinşi sã vedem cã digul s-a spart exact acolo unde era mai înalt şi mai rezistent”, declara, duminicã, un locuitor din Gârliciu. Ieri, povestea de la Gârliciu a fost oarecum confirmatã de un locuitor din Ciobanu. “Cantonierul de la Gârliciu povestea acum câteva zile cã o şalupã se plimba pe Dunãre. Nimeni nu l-a luat în seamã. Toţi am crezut cã este vorba despre vreo vedetã de la frontierã. Apoi cantonierul ne-a povestit cã în momentul ruperii digului a auzit o bubuiturã. Nu cred cã Dunãrea a rupt pur şi simplu o bucatã de 20 de metri de dig, pentru cã prima spãrturã atât de mare a fost. Cred cã Dunãrea a fost ajutatã sã vinã la noi pe teren”, a spus sãteanul din Ciobanu. Suspiciunile oamenilor sunt cu atât mai credibile cu cât una din variantele autoritãţilor pentru a potoli Dunãrea se referea la inundarea Insulei Mari a Brãilei, acolo unde existã mii de hectare de teren arabil deţinute de latifundiari potentaţi. Probabil cã toatã vina va fi pusã în cârca Dunãrii, iar cei responsabili pentru situaţia creatã vor scãpa basma curatã.