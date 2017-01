Garofiţa Cojocaru aruncă vina asupra unei rude

La Tribunalul Constanţa s-au continuat, ieri, audierile în procesul în care Garofiţa Cojocaru este judecată pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals privind identitatea. Conform actului de inculpare, femeia şi-a atribuit - cu ajutorul unei cărţi de identitate falsificate de complicii ei - identitatea unei bucureştence şi a încercat să-i golească conturile din bancă. Procurorii anticorupţie constănţeni au stabilit că, anul acesta pe 5 iunie, ascunzîndu-şi faţa sub borurile unei pălării pentru a nu fi surprinsă de camerele video, Garofiţa Cojocaru s-a prezentat sub numele de Elisabeta Ionescu la două sucursale ale Romanian Internaţional Bank (RIB) din Bucureşti, de unde a extras în total 7.500 euro, iar a doua zi, de la o altă sucursală din Capitală, a retras alţi 4.500 euro. Pe 10 iunie a urmat marea lovitură: ţinta a fost sucursala constănţeană a RIB unde femeia a solicitat 1,25 milioane euro cash, motivînd că vrea să cumpere un imobil pe litoral, iar vînzătorul nu acceptă decît cash. Angajaţii băncii au rugat-o să aştepte puţin pentru că nu aveau disponibilă toată suma cerută, şi pentru că li s-a părut ceva suspect, au anunţat Poliţia. Oamenii legii au prins-o pe Garofiţa Cojocaru în flagrant în timp ce ridica banii. La urmărirea penală şi în instanţă femeia a dat vina pe o rudă de-a ei, Carmen Pîrvu, cea care ar fi introdus-o în reţea. Audiată, ieri, de judecători martora Carmen Pîrvu a susţinut că nu a ştiut niciodată ce a făcut Garofiţa Cojocaru şi că nu i-a cerut detalii despre motivul întîlnirilor sale cu Mihai Truţescu, un membru al grupului infracţional. „Nu e adevărat că i-am cerut o sumă de bani drept comision pentru că i-am făcut cunoştinţă cu Truţescu!”, a declarat martora. Auzind acest lucru, inculpata a repilcat: „Ai curaj să te uiţi în ochii mei cînd spui asta?” Tot ieri, a fost audiat şi concubinul Garofiţei Cojocaru care a afirmat că a fost surprins la auzul veştii că soţia lui ar fi fost în stare să comită faptele de care este acuzată. „Pe 10 iunie am fost chemat la DNA, unde am văzut-o pe pe Garofiţa într-o stare ciudată, părea drogată, era foarte calmă şi nu avea nici o reacţie. Ulterior, am revăzut-o şi tremura, plîngea, de parcă abia atunci ar fi realizat ce făcuse. Am fost foarte surprins cînd am aflat, am crezut că este o glumă. O cunosc pe soţia mea ca pe o femeie corectă!”, a precizat Ion Cojocaru. În final, judecătorii i-au audiat pe angajaţi ai RIB, care au relatat cum a decurs tranzacţia.