Gary Barlow, înnobilat de regina Elisabeta a II-a

Cântăreţul şi compozitorul britanic Gary Barlow va primi titlul de Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic din partea reginei Elisabeta a II-a, pentru recunoaşterea eforturilor cântăreţului de a organiza marele concert ce a avut loc pe 4 iunie, la Londra, cu ocazia Jubileului de Diamant al suveranei. Membrul trupei Take That, care a organizat cu BBC concertul la care au participat vedete precum Stevie Wonder, Sir Paul McCartney, Robbie Williams şi Shirley Bassey, a fost foarte surprins de propunerea reginei de a-i acorda acest titlu. Regina a fost încântată de modul în care Gary Barlow s-a dedicat organizării evenimentului, ce a avut loc în faţa Palatului Buckingham, pe 4 iunie şi a spus că acesta ar trebui recompensat cu prima ocazie. Gary Barlow a fost informat în legătură cu oferirea distincţiei în urmă cu câteva săptămâni, a fost surprins de aceasta, dar a acceptat-o. Decorarea lui va fi probabil anunţată oficial, săptămâna viitoare, când va fi făcută publică lista personalităţilor distinse de regină, de ziua ei, ca în fiecare an.

Gary Barlow, în vârstă de 41 de ani, a lucrat mai mult de un an la organizarea concertului pentru jubileu şi a compus o piesă special pentru această ocazie, alături de Andrew Lloyd-Webber, intitulată ”Sing” şi incluzând un solo de tamburină al prinţului Harry. În urma succesului muncii depuse de Gary Barlow, fanii săi au iniţiat o campanie pe Twitter pentru ca acesta să primească titlul de Cavaler, în timp ce colegii lui, juraţii emisiunii X Factor, au început să glumească spunându-i Sir, apelativul ce corespunde titlului.

Gary Barlow, liderul trupei Take That, este cântăreţ, pianist şi producător, precum şi unul dintre cei mai de succes compozitori din Marea Britanie. Jubileul de Diamant al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, împlinirea a 60 de ani de la urcarea pe tron, este sărbătorit în acest an, cele mai spectaculoase momente festive având loc în perioada 2 - 5 iunie, la Londra.