Gary Barlow, tătic model

Nici nu a terminat bine seria de concerte ale trupei Take That, că Gary Barlow a şi plecat în vacanţă cu familia. În braţe cu Daisy, mezina de şapte luni a familiei Barlow, muzicianul şi soţia sa, Dawn şi ceilalţi doi copii ai lor, Daniel, de 8 ani şi Emily, cu un an mai mică, au descins la Los Angeles, unde se vor dedica tuturor plăcerilor legale.

Pe cît de încununat de succes a fost turneul Circus, pe atît a fost de obositor. Membrii trupei originare din Manchester au decis să susţină turneul doar în Marea Britanie, pentru că o serie de concerte în Europa li s-a părut mult prea costisitoare. S-ar părea totuşi că entuziasmul admiratorilor lor a fost atît de mare încît s-au deplasat în Regatul Unit pentru concertele Take That care s-au susţinut cu casa închisă. Ultimul spectacol a fost susţinut duminică, pe Stadionul Wembley, cînd Gary Barlow, cu voce tremurîndă, a spus publicului că a fost o seară emoţionantă care pune capăt turneului.

Albumul ”Circus” a intrat în cartea recordurilor drept cel mai bine vîndut material discografic ce marchează revenirea unei trupe după o perioadă de pauză, cu un milion de exemplare cumpărate de fani în numai 19 zile. Totodată, turneul a avut încasări de 50 de milioane de lire sterline din vînzarea de bilete, ceea ce a adus trupei Take That un nou record în palmares, acela de formaţia care a vîndut cel mai repede bilete pentru un concert din Marea Britanie.