Chitaristul Gary Moore a murit din cauze naturale, decesul muzicianului britanic fiind provocat cel mai probabil de un atac de cord, informează un raport post mortem preliminar, realizat de autorităţile spaniole. Gary Moore, fostul chitarist al trupei Thin Lizzy, se afla în vacanţă în Spania, împreună cu iubita sa. Artistul în vârstă de 58 de ani a murit duminică, în somn. Medicii legişti au dispus efectuarea unor teste suplimentare înainte de a da publicităţii concluziile raportului final. Rudele chitaristului britanic se află deja în Spania, pentru a face pregătirile în vederea repatrierii trupului muzicianului.

Gary Moore, originar din Belfast, a murit duminică, în camera sa din hotelul de cinci stele Kempinski Resort Hotel din staţiunea Estepona de pe celebra Costa del Sol. Paramedicii au fost chemaţi de urgenţă, la ora 4 dimineaţa, de către iubita muzicianului. Artistul mâncase la cină un burger şi un sandviş şi băuse şampanie şi un pahar de coniac. Gary Moore, pe numele său adevărat Robert William Moore, şi-a început cariera muzicală în anii \'60 şi a evoluat de-a lungul timpului alături de artişti precum Thin Lizzy, B.B. King, Colosseum II, Greg Lake sau trupa de blues-rock Skid Row, precum şi Albert Collins, Jim Capaldi, The Beach Boys, Gary Husband, Ozzy Osbourne sau Andrew Lloyd Webber. Portofoliul său a fost completat şi de o complexă carieră solo. A debutat în 1973, odată cu lansarea albumului ”Grinding Stone”, iar câţiva ani mai târziu, în 1978, a revenit în atenţia criticilor de specialitate cu albumul ”Parisienne Walkways”, realizat în colaborare cu Phil Lynott, care i-a propulsat pe primele poziţii din UK Singles Chart. La scurt timp a urmat albumul ”Thin Lizzy”. Piese precum ”Parisienne Walkways”, ”Out in the Fields”, ”Empty Rooms”, ”Over the Hills and Far Away”, ”Wild Frontier”, ”Friday on My Mind”, ”After the War”, ”Still Got the Blues (For You)”, ”Cold Day in Hell” sau ”Story of the Blues” au făcut istorie în interpretarea lui Gary Moore, artistul fiind considerat unul dintre cei mai talentaţi chitarişti ai tuturor timpurilor.

Gary Moore a susţinut un concert în România, anul trecut, în cadrul Ciuc Summer Fest, ce a avut loc la Bucureşti, în iulie.