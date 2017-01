Gary Oldman s-a căsătorit pentru a patra oară, în secret

Actorul britanic s-a căsătorit cu iubita sa, Alexandra Edenborough, în cadrul unei ceremonii secrete, care a avut loc săptămîna trecută, acesta fiind al patrulea mariaj al său. Gary Oldman, în vîrstă de 50 de ani, care a jucat în filme precum ”Harry Potter şi Prizonierul din Azkaban”, s-a căsătorit cu iubita sa în California. Alexandra Edenborough, care s-a născut în Somersett şi este cîntăreaţă de jazz, are 31 de ani, cu 19 mai puţin decît soţul ei. În tinereţe s-a lansat în muzica pop, sub numele de Alex E, avînd mare succes în Asia, însă la scurt timp a renunţat la acest stil muzical. Gary Oldman a divorţat de cea de-a treia soţie, fostul model Donya Fiorentino, în 2001, după ce şi cele două căsnicii anterioare, cu actriţele Uma Thurman, respectiv Lesley Manville au eşuat. Agentul actorului, Douglas Urbanski, a confirmat faptul că acesta s-a căsătorit cu Alexandra Edenborough în cadrul unei ceremonii restrînse, săptămîna trecută.

Zvonuri despre căsătorie au circulat încă de cînd cei doi au fost prezenţi la premiera filmului ”Strania poveste a lui Benjamin Button/ The Curious Case of Benjamin Button”, la începutul lui decembrie. ”S-au căsătorit în Santa Barbara”, a declarat Urbanski pentru ”Daily Mail”, adăugînd că el a fost cavaler de onoare. Oldman s-a luptat cu alcoolismul în anii \'90, dar a declarat că în prezent nu mai are astfel de probleme. Gary Oldman a fost remarcat ca actor în urma prestaţiei sale din ”Sid &Nancy” (1986), cînd a jucat rolul liderului trupei punk Sex Pistols, Syd Vicious. Actorul a mai interpretat roluri precum Lee Harvey Oswald, în ”JFK”, contele Dracula, în ”Dracula” şi naşul lui Harry Potter, Sirius Black, în seria de filme realizate după cărţile scrise de J. K. Rowling. De asemenea, Gary Oldman a mai jucat în ”Batman: Începuturi” şi ”Cavalerul negru”.