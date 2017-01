Gărzile de corp, necesitate sau moft pentru VIP-urile autohtone?

Pentru că România este un spaţiu în care fiţele contează mai mult decît necesităţile reale ale unei anumite clase favorizate financiar, numeroase persoane se afişează în spaţiul public cu „gărzi de corp”. Dincolo de aparenţe, puţini sînt, însă, cei care îşi pot permite în realitate astfel de servicii specializate, iar cei mai mulţi dintre băieţii cu muşchi care duc genţile „personalităţilor” sînt doar nişte paznici personali. Diferenţa dintre amatorism şi profesionism în acest domeniu am încercat s-o elucidăm cu ajutorul lui Paul Dicu, antrenor de Takeda Ryu şi Katori Shinto Ryu, cel care, în Constanţa, începînd din anul 1998, s-a ocupat nu doar de antrenarea unor gărzi de corp ori a angajaţilor unor firme recunoscute de securitate din oraş, ci şi a temuţilor luptători DIAS. Datorită faimei sale, nu puţini sînt cei care îl invidiază sau se tem de acest profesionist al artelor marţiale.

Reporter: Ce sînt, de fapt, gărzile de corp?

Paul Dicu: La noi se cam confundă paznicii de... uşi cu gărzile de corp. Eu sînt foarte iritat cînd văd gărzi care ţin bagajele „obiectivelor” pe care le au în pază. În cazul unui incident, o secundă poate fi esenţială, acel luptător va avea mîinile ocupate cu geanta, nicidecum nu se va putea concentra pe contracararea unui atac. Vorbim aici şi de un anumit soi de parveniţi, care vor doar să se afişeze cu servitori ce doar „pozează” în bodyguarzi. Este inadmisibil să ai pretenţia ca o gardă serioasă să ducă poşetele femeilor sau să le deschidă portiera atunci cînd nu este cazul. O gardă de corp autentică se pregăteşte în timp, pe trei planuri - psihologic, tehnic şi medical - , dintre care cel psihologic este cel mai important, pentru că partea fizică se formează. O anumită formaţie psihologică trebuie să existe, pentru că nu oricine reacţionează corespunzător în situaţii de criză. Latura tehnică se referă la pregătirea pe care o are garda, pentru a gestiona situaţiile de criză: capacitatea de a se folosi de elementele din teren în avantaj propriu, de a cunoaşte psihologia adversarului. Cea de-a treia latură este cea medicală: am văzut oameni, care, deşi sînt foarte bine pregătiţi fizic, nu reacţionează deloc normal în situaţii tensionate şi de multe ori, răspund foarte agresiv, nu doar verbal, ci şi fizic şi astfel complică lucrurile, prin victimele pe care le fac în mod inutil. Pregătirea unei gărzi de corp durează nu două săptămîni, cît un seminar generalizat, ci ani, iar noi avem astfel de profesionişti în Constanţa. Vorbind de specialişti, aceştia sînt foste cadre ale Serviciului de Pază şi Protecţie, restul sînt sportivi foarte buni, care au fost pregătiţi corespunzător. Eu am o vorbă: cînd ai intrat în serviciul de gardă de corp, tu, ca persoană, nu mai contezi. Poţi să suporţi - pînă la un anumit nivel de toleranţă, desigur -, anumite jigniri, care, în realitate, nu sînt îndreptate asupra pazei, ci asupra obiectivului pe care îl protejezi. Este o regulă, aşa se creează şi nişte diversiuni: dacă o gardă ripostează şi se implică, obiectivul este expus şi devine vulnerabil, pentru că atacatorii asta şi urmăresc: divizarea celor care asigură protecţia.

Rep.: Cum procedează cineva care doreşte o gardă de corp specializată?

P. D.: Sînt firme de securitate autorizate să desfăşoare cursuri de specialitate pentru gărzi de corp. Acestea sînt foarte puţine, pentru că necesită costuri de întreţinere considerabile, iar cei care apelează la astfel de servicii, se înţelege, nu sînt foarte mulţi. Naivii confundă o gardă de corp cu un bătăuş plătit, pe care îl cheamă în club cînd cineva îl priveşte urît.

Rep.: Ce tarife au gărzile de corp specializate?

P. D.: În mare, sînt cîteva categorii de oameni care solicită o astfel de protecţie. Oamenii de afaceri sînt o categorie a căror securitate prezintă un risc crescut, pentru că se pot confrunta cu răpiri ale lor sau ale membrilor familiei, pentru răscumpărări. S-au întîmplat şi la noi astfel de cazuri, chiar dacă nu au fost foarte mediatizate. Sînt şi oameni politici, deşi aceştia, în majoritatea cazurilor, au securitatea asigurată de instituţii de stat şi mai sînt personalităţi din sfera mondenului, care nu prezintă un risc foarte crescut. Contractele sînt foarte generalizate, depind de perioada şi durata serviciilor ori de mediile în care se desfăşoară. În termeni orientativi, preţurile oscilează de la 30-40 euro pe oră, pînă la 500 euro, atunci cînd vorbim de gărzi ultraspecializate şi medii de risc crescute. Este o activitate foarte flexibilă, la fel ca şi problemele cu care se confruntă oamenii.