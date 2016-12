Găsit cu gâtul tăiat

DESCOPERIRE MACABRĂ. Crimă oribilă în zona Faleză Nord! Un bătrân, în vârstă de 71 de ani, din Bucureşti, a fost găsit, marţi noapte, cu gâtul tăiat, într-un apartament de pe strada Pescarilor. Cadavrul lui Victor Profir, care fusese ascuns sub patul din dormitor, era înfăşurat în două perdele. Descoperirea macabră a fost făcută în jurul orelor 22.30, de prietenul bărbatului, Marian Veia, de 40 de ani, din Bucureşti, cel care a apelat linia unică 112 şi a cerut ajutorul poliţiştilor. Oamenii legii au ajuns în scurt timp în faţa blocului BM 17, de pe strada Pescarilor, au izolat apartamentul 39 şi au început cercetările. Criminaliştii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa au petrecut ore în şir în locuinţa lui Victor Profir, ridicând urme, în speranţa că vor reuşi să obţină indicii solide pentru identificarea ucigaşului. Anchetatorii au descoperit, lângă victimă, arma folosită de asasin, un cuţit de bucătărie, pe care se aflau urme de sânge. „Încercăm acum să stabilim care a fost mobilul crimei. Până în prezent nu s-a constatat că din locuinţă ar lipsi sume de bani sau obiecte de valoare, aşa că nu putem pleca de la premisa jafului. Luăm în considerare toate ipotezele şi încercăm să adunăm cât mai multe informaţii cu putinţă. Avem un cerc de suspecţi şi continuăm cercetările”, a declarat cms. şef Dorin Colidiuc, adjunctul şefului IPJ Constanţa. Surse neoficiale spun că, într-un coş de gunoi din apartamentul victimei, a fost descoperit un prezervativ în care se afla lichid seminal.

ÎNECAT CU PROPRIUL SÂNGE. Vecinii lui Victor Profir spun că acesta a cumpărat apartamentul din blocul BM 17 în urmă cu doi ani şi că petrecea foarte puţin timp aici. „De obicei venea la Constanţa spre sfârşitul lunii mai. Cred că a ajuns în urmă cu vreo zece zile. Venea rar, îşi petrecea aici verile. Am înţeles că era din Bucureşti. Mi s-a părut un om discret şi liniştit, nu foarte sociabil. Ne salutam când ne vedeam pe scară şi cam atât. Nu avea restanţe la întreţinere, nu era gălăgios, nu am avut niciodată probleme cu el. La el veneau mereu doi bărbaţi mai tineri, nu ştiu exact ce legături existau între ei, pentru că, sincer, nu m-a interesat... Cert e că nu primea vizita niciunei femei. Ultima dată l-am văzut sâmbătă după-amiază, în jurul orelor 16.00. Venea de la piaţă şi avea două sacoşe în mâini. Ciudat mi se pare acum, când stau să mă gândesc, faptul că aseară, în apartamentul lui, nu s-a aprins deloc lumina”, a declarat Nicolae Toma, unul dintre vecinii victimei. Primele concluzii trase de medicii legişti după efectuarea necropsiei au indicat faptul că decesul ar fi survenit, cel mai probabil, în noaptea de sâmbătă spre duminică. „Potrivit raportului, bărbatul a murit înecat cu propriul sânge”, a precizat insp. Radu Croitoru, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanţa. Cms. şef Liviu Chesnoiu, profilerul IPJ Constanţa, a declarat: „Nu cred că ucigaşul face parte din comunitatea gay, din lumea lor. Modul în care acesta a acţionat a fost foarte brutal, foarte violent. În plus, bănuiala mea este că autorul este recidivist, judecând după faptul că a ascuns cadavrul sub pat, după ce l-a înfăşurat în perdele. De obicei, recidiviştii încearcă să-şi şteargă urmele şi acţionează în aşa fel încât să câştige timp pentru a scăpa. Oricum, nu există crimă perfectă şi sunt sigur că poliţiştii care lucrează la acest caz, colegii mei, au deja probe care să-i conducă în direcţia cea bună. Se ştie că primele 72 de ore, după comiterea faptei, sunt cruciale”.

APARTAMENT BLESTEMAT. Oamenii care trăiesc în blocul de pe strada Pescarilor cred că apartamentul 39 este blestemat. „În urmă cu vreo 20 de ani, o femeie care locuia acolo a fost atacată în faţa uşii de un individ care a urmărit-o. Se întorcea seara de la serviciu. A urcat scările, fără să-şi dea seama că bărbatul acela se află în spatele ei. Când să intre în casă, a lovit-o. Am ieşit atunci din casă şi am salvat-o din mâinile acelui individ”, îşi aminteşte Nicolae Toma. Oamenii legii continuă cercetările pentru a elucida acest caz şocant.