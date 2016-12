Gata cu admiterea! S-au depășit așteptările universităților!

06:21:49 / 27 Iulie 2015

De ce atat entuziasm ?

Universitatile romanesti , reprezinta cele mai mari fabrici de someri , an de an universitatile , scolarizeaza mult peste cererea de profesiuni cu studii superioare, in lipsa unei strategii de cerere si oferta de catre ministerul invatamantului, foarte prost gestionat din anii 90, pana in prezent.Ar mai fi multe de spus in legatura si despre calitatea invatamantului si mai ales despre lacomia acestor universitati in goana lor de a scolariza cantitate multa de studenti, luandu-le bani si a oferii calitate slaba de studenti , viitori someri ai Romaniei.