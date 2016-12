Gata cu zilele de plajă! Temperaturi în scădere

Meteorologii prognozează pentru zilele următoare vreme cu temperaturi în continuă scădere în Dobrogea. Miercuri, 24 august, vor fi posibile ploi însoțite de descărcări electrice, spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Maximele se vor încadra între 26 și 30 de grade Celsius, iar minimele între 17 și 21 de grade C. Joi, 25 august, cerul va fi variabil, parțial înnorat, însă nu va mai ploua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade C, iar cele minime între 15 și 20 de grade C. Pentru vineri, 26 august, meteorologii anunță din nou ploi. Maxima nu va mai depăși 27 de grade C.