Gata, scăpăm de ploi! Înapoi la plajă! Vezi de când!

Meteorologii aduc vești cât se poate de bune: scăpăm de ploi! Astfel, sâmbătă, 29 iulie, temperaturile maxime anunțate la mare vor fi cuprinse între 27 și 29 de grade C, iar minimele vor fi între 16 și 21 de grade C. Va fi soare, dar vom avea parte și de câțiva nori. Duminică, 30 iulie, vom avea parte de mult soare și de temperaturi maxime cuprinse între 26 și 29 de grade C, în vreme ce minimele vor fi între 16 și 22 de grade C. Prima zi a săptămânii viitoare, dar și ultima zi a lunii iulie, aduce o vreme deosebit de frumoasă la malul Mării Megre, potrivit meteorologilor; cerul va fi senin, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 31 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 17 și 22 de grade C.