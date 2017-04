Gata! Scăpăm de ploi, vedem soarele!

Meteorologii ne dau vești bune: scăpăm de ploi și vom vedea și razele soarelui în următoarele zile, la malul Mării Negre! Va trebui, însă, să mai rezistăm o zi vremii mohorâte; vineri, 21 aprilie, se anunță ploi și frig, cu temperaturi maxime cuprinse între 3 și 7 grade C și minime care vor fi chiar și sub pragul înghețului (-2 și 2 grade C). Sâmbătă și duminică, potrivit meteorologilor, ne vom bucura de vreme frumoasă, cu soare și cu temperaturi mai ridicate. Astfel, sâmbătă, 22 aprilie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 14 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 2 și 6 grade C. Duminică, 23 aprilie, temperaturile maxime vor fi cuprinse tot între 10 și 14 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 2 și 5 grade C.