Gătitul în condiţii precare, un pericol major

Pentru sute de milioane de femei din lume, a pregăti masa este o sarcină periculoasă, o problemă de sănătate publică şi ecologică pe care ONU şi SUA şi-au propus să o rezolve. Trei miliarde de persoane, adică 40% din populaţia mondială, gătesc cu ajutorul unui simplu foc din lemne, de cărbune, din gunoaie sau chiar excremente. Menţinând în echilibru un vas de gătit pe foc şi stând uneori într-un fum sau abur toxice, ele îşi pun propria viaţă în pericol şi pe cele ale copiilor lor.

Un program sprijinit de ONU şi SUA, Alianţa Mondială pentru Bucătării Curate, cleancookstoves.org, are ca obiectiv furnizarea a circa 100 de milioane de plite de gătit în lume, până în 2020. Alianţa vrea totodată să îmbunătăţească condiţiile de viaţă şi securitatea populaţiilor din Lumea a Treia, să favorizeze condiţia feminină şi să lupte împotriva schimbărilor climatice. Una dintre beneficiare, Maria Itzep Chiguil, o mamă de 35 de ani din Guatemala, a povestit că a trăit mai mulţi ani într-un colţ al bucătăriei cu o grămadă de gunoaie cărora le dădea foc şi deasupra cărora gătea. ”Era atât de mult fum tot timpul în casă încât copiii aveau probleme cu ochii, cu gâtul şi cu căile respiratorii”, a povestit femeia.

Pentru Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a găti deasupra unui foc neprotejat reprezintă unul din cele zece cele mai importante riscuri sanitare din lume. Două milioane de persoane, dintre care majoritatea copii sub 5 ani, mor în fiecare an din cauză că inhalează prea mult fum de gătit. Alte milioane suferă arsuri din cauză că pun mâna pe recipiente încinse. În acest context, ONU şi Departamentul de Stat american au colaborat pentru deschiderea în septembrie 2010 a Alianţei, un parteneriat public-privat ce reuneşte guverne, finanţişti, ONG-uri, cercetători şi industriaşi. Secretarul de Stat Hillary Clinton, care insistă în mod regulat pe tema condiţiei femeilor în lume, s-a poziţionat în prima linie a acestui program: ea a încercat până acum să convingă 36 de ţări să se alăture Alianţei, sub formă de donatori sau beneficiari ai programului.