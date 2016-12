Gaudeamus igitur!

Peste 100 de absolvenţi ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi ai Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” au participat, sâmbătă, la festivitatea de absolvire. Anul acesta, promoţia de ingineri militari şi civili, precum şi de maiştri militari de marină, poartă denumirea onorifică „Henri Coandă 100“, pentru a marca o sută de ani de la primul zbor cu reacţie realizat de savantul român. Cei 70 de absolvenţi ai Facultăţii de Marină Militară au primit gradul de aspirant, iar cei 38 de absolvenţi ai Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ au primit gradul de maistru militar clasa a V-a. Câteva sute de oameni, prieteni şi rude ale absolvenţilor, dar şi reprezentanţi ai Ministerului Apărării, autorităţilor centrale şi locale, reprezentanţi ai instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului naval şi al activităţilor portuare şi reprezentanţi ai asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere au luat parte la festivitatea de absolvire. Ministrul Apărării, Gabriel Oprea, a felicitat, printr-un mesaj, noua generaţie de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri şi le-a urat acestora o carieră de succes: \"Sunt încrezător că inteligenţa, dinamismul şi creativitatea dumneavoastră vă asigură puterea să depăşiţi greutăţile inerente oricărui început de carieră. Veţi avea tot sprijinul conducerii ministerului pentru a vă afirma profesional şi a performa în specialităţile şi în unităţile unde veţi fi încadraţi”.

ARMA MARINĂ. „Deşi pornesc de la premisa că provocările pe care o să le întâmpinaţi de-a lungul carierei nu vor fi uşor de depăşit, am convingerea că eforturile dumneavoastră vor fi încununate de succes, iar profesia pe care v-aţi ales-o vă va oferi multe satisfacţii. Aduc în sprijin un singur argument – acela că v-aţi format într-un spirit universitar adevărat, iar atunci când va fi mai greu să vă aduceţi aminte de deviza Academiei Navale - Ad Augusta per Angusta“, acesta a fost mesajul pe care comandorul Virgil Chiţac, comandantul (rector) Academiei Navale „Mircea cel Bătrîn”, l-a transmis proaspeţilor absolvenţi. În acelaşi timp, foştii studenţi au ţinut să le mulţumească profesorilor pentru sprijinul pe care le-au oferit în anii de şcoală. „Din clasa a XI-a mi-am dorit foarte mult să fiu inginer. Am ales această facultate deoarece nu îmi îngrădea posibilităţile la absolvire. Sunt inginer şi am şi studii economice. Profesorii ne-au ajutat foarte mult, am făcut practică atât în cadrul facultăţii, dar şi la companiile din port. Vreau să continui studiile masterale tot aici“, a declarat Aurelia Nistor, absolvent al Facultăţii de Marină Civilă. „Am absolvit colegiul militar şi am dorit să urmez o carieră de ofiţer inginer şi mi-a plăcut foarte mult arma marină. Îmi aduc aminte acum prima ieşire pe mare, am aceleaşi emoţii ca şi atunci. Marşul a fost efectuat în Marea Baltică timp de 115 zile, a fost o primă experienţă de marinar“, a spus Marius Marcu, şef de promoţie al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.