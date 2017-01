Gaura din stratul de ozon, mai mare decît în 2007

Specialiştii Agenţiei ONU pentru Meteorologie au anunţat că gaura din stratul de ozon din zona Antarcticii s-a mărit faţă de nivelul anului 2007, iar creşterea sa va continua şi în următoarele săptămîni. Gaura are acum dimensiunea Americii de Nord şi atinge, în fiecare an, dimensiunea maximă la sfîrşitul lunii septembrie - începutul lunii octombrie. Numai că anul acesta, stratul care protejează Pămîntul de radiaţiile ultraviolete ale Soarelui a început să se subţieze mai tîrziu decît de obicei, pentru ca în ultimele săptămîni să depăşească dimensiunile înregistrate în 2007. La ultima măsurătoare efectuată pe data de 13 septembrie, gaura în stratul de ozon era de 27 de milioane de metri pătraţi, faţă de 25 de milioane de metri pătraţi cît măsura în urmă cu un an. Anunţul îngrijorător al Agenţiei ONU pentru Meteorologie a fost dat publicităţii cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Protecţia Stratului de Ozon.