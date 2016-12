Gavin DeGraw, agresat

Celebritatea nu te fereşte de necazuri. Cântăreţul şi compozitorul american Gavin DeGraw a fost spitalizat după ce a fost atacat luni, la primele ore, în New York. Starul în vârstă de 34 de ani, printre hiturile căruia se numără piesele ”I Don\'t Want to Be” sau ”Not Over You” se află la spital, într-o condiţie stabilă dar cu nasul spart şi tăieturi pe faţă. Agresiunea a avut loc la ora 4.30 A.M. în Manhattan. Vestea a fost confirmată şi de reprezentantul cântăreţului, care a ţinut să sublinieze că atacul nu s-a petrecut din vina lui Gavin DeGraw şi refuzând să ofere orice alte detalii. Potrivit unor surse neconfirmate, artistul a fost atacat de mai multe persoane încă neidentificate. Poliţia din New York a demarat o anchetă oficială.

Noul său album, intitulat ”Sweeter”, va fi lansat în luna septembrie. Între timp, Gavin DeGraw concerta în turneul trupelor Train şi Maroon 5, dar spectacolul său de ieri a fost anulat. Gavin DeGraw a devenit celebru în anul 2004, când piesa sa “I Don\'t Want to Be” a fost aleasă coloana sonoră a serialului dramatic “One Tree Hill”.