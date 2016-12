Gavra, evoluţie foarte bună în tricoul Naţionalei U20

După ce selecţionerul Emil Săndoi l-a convocat în premieră pe portarul Alexandru Buzbuchi în precedentul meci al naţionalei de fotbal under 20 a României, de data aceasta a fost rândul unui alt jucător al Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“, atacantul Cristian Gavra, să îmbrace tricoul naţionalei U20 a României. Iar “inspiraţia“ lui Săndoi a făcut un meci de excepţie împotriva formaţiei chineze FC Bit, reuşind două goluri spectaculoase, cu care a fost desemnat şi omul meciului. Introdus pe teren după pauză, la scorul de 0-0, Gavra a deschis scorul după doar trei minute, când a urmărit atent o minge respinsă de portarul chinez. În min. 67, Gavra a realizat “dubla“, lobând elegant balonul peste goalkeeper-ul advers. Scorul final a fost 3-0, pentru “tricolorii mici“, ultima reuşită aparţinându-i lui Stanciu, cu un şut plasat la colţul lung.

„Nu am avut emoţii, chiar dacă am fost la meciul de debut în tricoul lotului de tineret, pentru că cei mai mulţi coechipieri mi-au fost colegii de la lotul under 19. Sunt bucuros că am debutat cu gol şi sper să fiu convocat în continuare la lotul de tineret. Visul meu este să evoluez pentru echipa de seniori a României, iar pentru acest lucru trebuie să am prezenţe constante în meciuri oficiale la lotul de tineret“, a declarat, după încheierea partidei, Cristian Gavra, care a fost felicitat pentru prestaţia sa şi de selecţionerul Emil Săndoi. Pentru lotul under 20 al României au mai evoluat alţi doi componenţi ai Academiei Hagi, Alin Cârstocea şi Alexandru Buzbuchi, ambii fiind titulari. Cârstocea a evoluat până în min. 60, iar Buzbuchi a apărat buturile echipei noastre pe durata primei reprize. Un alt component al Academiei Hagi, Romario Benzar, nu a putut evolua, fiind accidentat. În vârstă de 18 ani, Gavra este golgeterul lotului under 19 al României, calificat la Turul de Elită al Campionatului European. În prima fază a preliminariilor, Gavra a fost principalul artizan al calificării României U19, înscriind patru dintre cele cinci goluri “tricolore“. România U19 a încheiat pe primul loc grupa din care au mai făcut parte Italia, Suedia (ţara gazdă a turneului) şi Azerbaidjan.