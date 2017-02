Gaz Metan Mediaş a primit înapoi cele trei puncte de la TAS

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a decis ca echipa Gaz Metan Mediaş să primească înapoi cele trei puncte cu care fusese penalizată de către Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal, a anunţat, miercuri, preşedintele clubului, Ioan Mărginean. „Am ajuns să mă uit dimineața în oglindă. Sunt bătrân, gras, dar nu prost. Noi am avut un caz inventat, lucrurile nu se vor opri aici. Vor continua cu toți cei din Comisie. Sunt probleme mari în cadrul FRF la acest compartiment, la Comisia de Licențiere. Eu l-am mai dovedit o dată pe domnul Duru. Omul acesta și-a bătut joc de un club și de toți oamenii lui. O să vă cruciți dacă o să vedeți ce acuzații ni se aduc. Eu vă spun cu mâna pe inimă, cu riscul să mă retrag din fotbal, nu mă voi opri aici și voi merge în civil”, a declarat președintele clubului Gaz Metan Mediaș, Ioan Mărginean, pentru Dolce Sport.

Gaz Metan a fost depunctată la 23 decembrie 2016, după ce clubul a fost acuzat că nu le-a plătit 90.000 de euro celor de la Cernomorets Burgas, în contul transferului ghanezului Godfred Beko. Conform „ProSport”, jucătorul s-a prezentat, în 2014, la Gaz Metan cu cartea verde şi a susţinut că este liber de contract. El, însă, aparţinea de Cernomorets Burgas, care a făcut plângere la FIFA. Drept urmare, medieşenii au fost obligaţi să le plătească bulgarilor 90.000 de euro. Comisiile FRF nu au ţinut cont de argumentele medieşenilor şi au decis să îi penalizeze cu trei puncte.

În urma deciziei TAS, Gaz Metan Mediaş are, înaintea etapei a 24-a, 38 de puncte şi ocupă poziţia a patra în ierarhia Ligii 1, la zece puncte în urma liderului FC Viitorul.

ETAPA A 24-A A LIGII 1 LA FOTBAL

Programul partidelor - vineri, 17 februarie, ora 20.00: CFR Cluj - ASA Tg. Mureș; sâmbătă, 18 februarie, ora 14.00: FC Voluntari - Gaz Metan Mediaș, ora 20.00: CS Universitatea Craiova - FC Steaua Bucureşti; duminică, 19 februarie, ora 17.30: Pandurii Tg. Jiu - Concordia Chiajna, ora 20.00: Astra Giurgiu - FC VIITORUL; luni, 20 februarie, ora 18.00: ACS Poli Timișoara - CSM Poli Iași, ora 20.00: FC Dinamo București - FC Botoșani. Partidele sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC VIITORUL 48p (golaveraj: 34-20), 2. FC Steaua 42p (30-19), 3. Craiova 40p (33-22), 4. Gaz Metan 38p (35-24), 5. CFR 34p (37-22), 6. Dinamo 32p (35-32), 7. Astra 32p (22-25), 8. Botoşani 29p (27-26), 9. Iaşi 26p (23-24), 10. Voluntari 26p (29-36), 11. Concordia 21p (14-28), 12. Pandurii 19p (23-36), 13. ASA 10p (19-34), 14. ACS Poli 10p (22-35). CFR și Pandurii sunt penalizate cu câte şase puncte, ASA, cu nouă puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.