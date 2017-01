Gazda CM 2026, cu 48 echipe participante, va fi aleasă în mai 2020

Gazda primului turneu final de Campionat Mondial cu 48 de echipe la start, cel din 2026, decizie luată marți de Consiliul FIFA, va fi aleasă în mai 2020 și nu va fi din Europa sau Asia, a anunțat Federația Internațională de Fotbal (FIFA). Procesul de selecție al țării organizatoare va cuprinde patru etape. Prima are loc până în luna mai 2017 și va include o perioadă de consultări și de stabilire a strategiei. A doua fază, cea mai meticuloasă, are loc între iunie 2017 și decembrie 2018, după care are loc procesul de evaluare între ianuarie 2019 și februarie 2020. Alegerea gazdei va avea loc cu prilejul Congresului FIFA din mai 2020.

Congresul FIFA a aprobat la prima sa reuniune din octombrie 2016 că Mondialul 2026 poate fi organizat de mai multe țări, fără a se impune o limită, iar secretariatul general al FIFA poate exclude candidaturile care nu îndeplinesc minimum de cerințe după consultarea Comisiei de Competiții.

FIFA va menține principiul rotației și confederațiile care organizează CM 2018 și CM 2022, cele din Europa și Asia, nu sunt eligibile pentru găzduirea CM 2026. Europa poate însă deveni eligibilă dacă FIFA constată că niciuna din candidaturile primite nu îndeplinesc strict exigențele tehnice și financiare pentru organizarea CM 2026.

Surse apropiate de FIFA pretind că Europa ar urma să aibă 16 echipe la CM 2026, față de 13 echipe în prezent. Formatul competiției va consta în 16 grupe de câte trei echipe, iar meciurile care se vor termina la egalitate vor fi decise în urma loviturilor de departajare. FIFA nu a oferit deocamdată precizări oficiale despre chestiunea foarte importantă a repartizării locurilor suplimentare pentru fiecare confederație.