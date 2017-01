Gazebo va cînta în România

Artistul cunoscut pentru hit-ul „I Like Chopin”, Gazebo, va concerta pentru prima oară în România, pe data de 25 aprilie, la Amfiteatrul „Mihai Eminescu” din Parcul Naţional din capitală.

Paul Mazzolini alias Gazebo, fiul unui diplomat italian şi al unei cîntăreţe americane, s-a născut pe 18 februarie 1960, în Beirut, Liban. Printre cele mai cunoscute piese ale lui Gazebo se numără: „Masterpiece”, „Lunatic”, „Love In Your Eyes” şi hit-ul „I Like Chopin”. Discografia lui Gazebo numără unsprezece albume, cele mai recente fiind „Ladies”, lansat în anul 2007 şi „The Syndrone”, care a ieşit pe piaţă anul trecut. Materialul discografic „The Syndrone” s-a vîndut în peste zece milioane de exemplare.