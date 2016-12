Gazoductele puterii: South Stream vs Nabucco

Acordul Turciei pentru ca gazoductul rus South Stream să-i tranziteze zona economică din Marea Neagră este un obstacol în minus, deoarece România şi Ucraina nu şi-ar fi dat acordul pentru aşa ceva, a declarat Zeyno Baran, expert în probleme energetice la Hudson Institute din Washington. „Posibilitatea de a utiliza zona economică turcă din Marea Neagră înseamnă o grijă în minus, pentru că nici Ucraina, nici România nu le-ar fi dat acordul”, a spus Baran referitor la proiectul South Stream, care ar urma să traverseze Marea Neagră din Rusia către Bulgaria, avînd însă nevoie de aprobarea uneia din ţările riverane a cărei zonă economică se află între cea rusă şi cea bulgară. Experta de origine turcă susţine că guvernul de la Ankara nu transmite un semnal pozitiv în ce priveşte Nabucco, proiectul european la care participă şi România şi care ar urma să aducă gaz din regiunea caspică via Turcia, ocolind Rusia. “Consider că dacă se construieşte South Stream, Nabucco nu va mai fi construit, sau cel puţin nu pentru gazul caspic - poate pentru gaz din Iran sau din altă parte a Orientului Mijlociu. Dar ideea de bază a Nabucco este tocmai să aducă gaz din Azerbaijan şi Asia Centrală în Europa, fără control rusesc. Dacă se construieşte South Stream, tot gazul caspic se va duce pe acolo”, susţine Baran. Ea a amintit şi de experienţa anilor \'90 cînd, de asemenea, Turcia a avut de ales între Blue Stream, tot o conductă ce traversează Marea Neagră de pe malul rus pe cel turc, şi conducta transcaspică, ce ar fi realizat legătura între Turkmenistan şi Azerbaijan, transportînd însă gazul pe o altă rută decît cea rusească. Ankara s-a angajat atunci la amîndouă, însă interesul pentru conducta transcaspică s-a diminuat odată cu construcţia Blue Stream. “Şi acum, ca şi atunci, Turcia susţine că cele două proiecte sînt complementare, dar nu este adevărat. E evident că Nabucco şi South Stream sînt rivale, pentru că utilizează aceeaşi sursă de gaz şi aceleaşi ţări de tranzit şi destinaţie”, a punctat experta. “Europenii trebuie să-şi dea seama cît de mult s-a apropiat Turcia de Rusia, în detrimentul UE şi SUA. Iar Turcia este o ţară esenţială. Dacă nu este aliniată la coridorul est-vest, acesta nu mai există, iar asta le-ar îngreuna şi mai mult situaţia unor ţări precum Georgia şi Ucraina”. Ca propuneri concrete pentru europeni, Baran sugerează deschiderea capitolului energetic din negocierile de aderare ale Turciei cu UE şi încetarea ameninţărilor din partea Franţei sau Germaniei cum că Turcia nu va fi niciodată membru al Uniunii.

Cît despre România…

Întrebată despre rolul României într-un asemenea demers, mai ales că este o ţară riverană la Marea Neagră, Baran a răspuns: “Ar fi minunat, dar cîtă greutate are România, comparativ cu Franţa, de exemplu? Dacă ar fi vreo cinci Românii în UE, am avea o situaţie complet diferită”, a glumit ea. Studiile şi explorările privitoare la South Stream ar trebui să înceapă în noiembrie, iar construcţia, un an mai tîrziu, a declarat, joi, purtătorul de cuvînt al lui Putin, Dimitri Peskov. Turcia a autorizat Rusia să înceapă lucrările de explorare pentru construirea gazoductului South Stream, care va lega Rusia de Europa, prin zona sa economică din Marea Neagră, a declarat, joi, premierul turc, Recep Tayyip Erdogan. “În spiritul care animă relaţiile noastre bilaterale, am acceptat cererea Rusiei de a efectua studiile necesare pentru realizarea proiectului South Stream” în apele turce, a declarat premierul turc. “South Stream este un proiect foarte aşteptat. Este foarte important pentru toată Europa”, a declarat Putin. Prezenţa sa la Ankara se explică prin faptul că grupul italian ENI este partenerul principal al Gazprom pentru proiectul South Stream. Putin venise la Ankara cu scopul de a obţine aprobarea Turciei pentru demararea studiilor geologice şi explorărilor submarine care vor permite începerea lucrărilor de construcţie a gazoductului.

Menţionăm că proiectul South Stream, care va permite Rusiei să exporte gaz spre Europa fără a trece prin Ucraina, este în concurenţă directă cu proiectul de gazoduct european Nabucco, pentru care s-a semnat un acord interguvernamental luna trecută, la Ankara. Nabucco este destinat să transporte gaz de la Marea Caspică spre Europa, via Turcia şi evitînd Rusia, pentru a reduce dependenţa energetică a UE faţă de această ţară. South Stream va fi alimentat cu gaz din Rusia, Asia Centrală şi Kazahstan, potrivit Moscovei. Conducta trece pe sub Marea Neagră, legînd Rusia de Bulgaria, unde se va împărţi într-o conductă către nord-vest spre Austria şi una spre sud, spre Grecia şi Italia. Deşi face parte din Nabucco, Turcia nu vrea să excludă Moscova, principalul său partener comercial şi principalul său furnizor de gaz.