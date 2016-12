Gazon perfect pe arena Viitorului

Aflată pe locul secund în clasamentul Ligii 1, la un punct de FC Steaua București, dar cu un meci mai puțin disputat, FC Viitorul are șansa de a încheia acest an în fotoliul de lider, dacă va obține cele trei puncte în confruntarea cu FC Botoșani, programată luni seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și LookTV), pe teren propriu, în etapa a 21-a. În ciuda frigului, constănțenii speră ca fanii să vină într-un număr cât mai mare în tribunele terenului „Central” de la Baza Sportivă a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu și să se bucure de o nouă victorie a echipei lui Gheorghe Hagi. Biletele de intrare mai pot fi achiziţionate la preţurile de 40 lei - Tribuna 0, 30 lei - Tribuna I, 20 lei - Tribuna a II-a, 10 lei - Peluza I şi Peluza a II-a de la Eventim şi în magazinele partenere, Orange, Diverta, Germanos, OMV, Carrefour, Cărtureşti şi Humanitas, dar și de la casele de bilete ale stadionului, în ziua meciului.

„Noi sperăm la o victorie și să terminăm pe primul loc. Nu este un obiectiv stabilit pentru acest sezon. Este o conjunctură, dar suntem fericiți. Ne mai așteaptă încă cinci meciuri grele în sezonul regulat, dar suntem pregătiți de luptă. Am căpătat omogenitate. În plus, am învățat din greșelile din sezonul trecut”, a spus Hagi.

Suprafața de joc se prezintă în condiții impecabile, în ciuda gerului din ultimele zile. Spre deosebire de majoritatea arenelor din Liga 1, la Ovidiu instalația de încălzire a gazonului a fost pornită încă de la începutul lunii noiembrie, costurile funcționării acesteia ridicându-se la 500 de euro pe zi.

Constănțenii se gândesc și la planurile de viitor, iar oficialii grupării de pe litoral au ajuns la un acord cu golgheterul echipei în acest sezon, Aurelian Chițu, și portarul Alexandru Buzbuchi pentru prelungirea contractelor. Angajamentele celor doi expirau la finalul acestui sezon, dar ambii au semnat pe încă doi ani, până în vara anului 2019.

