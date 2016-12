Gazprom - Şah la Europa, mat la Ucraina

16:12:23 / 17 Iunie 2014

LACOMIA STRICA OMENIA , SAU OMENIREA SI ASTA DUCE NUMAI RAU POPOARELOR , CARE AU ASEMENEA CONDUCATORI.

RUSII ASTIA SINT DUSI RAU DE TOT CU CAPUL , CUI O SA VINDA GAZELE ? CA LA EUROPENI VAD CA NU MAI VREA SA LE VINDA LA UN PRET ACCEPTABIL , PENTRU A TRAI SI EUROPENII , CA TOT POPORUL LUI DUMNEZEU SINT, DECI CUI O SA LE VINDA, ACESTE GAZE PENTRU A PUTEA TRAI SI PUZDERIA DE RUSI DIN FEDERATIA MARE , BALSOI RUSA ? CUI LE VINDE ?CHINEZILOR ? PAI AIA CE LE DA IN SCHIMBUL GAZELOR , CA CHINEZII NU AU PENTRU EI MANCARE , CA SINT MULTI CA FRUNZA SI IARBA , DE NUCI PASARI ZBURATOARE NU MAI AU IN TARA LOR , CA AU MANCAT ABSOLUT TOT , DAR TOT ,CA SINT MULTI SI RAHITICI DIN CAUZA LIPSEI DE ALIMENTATIE ,DECI CE LE DA CHINEZII RUSILOR IN SCHIMBUL GAZELOR NIMIC , SA VEZI ATUNCI OMOR INTRE MAFIA RUSEASCA SI MAFIA CHINEZEASCA ,PENTRU-CA LA RUSII CIT AU EI PAMANTUL DE MARE , NUMINDU-SE FEDERATIE , DECI ESTE DE MARE PAMANTUL , DAR NU ESTE PRODUCTIV ,CA ACOLO LA MINUS 30 DE GRADE NU SE FACE NIMIC PE PAMANTUL ALA, DECI NU PRODUCE ALIMENTE , CE VOR MANCA PUZDERIA DE RUSII ?GAZE DE SIST ? PE CIND DE LA EUROPENI , CARE AU PAMANT AGRICOL SI TEMPERATURILE SINT BUNE PENTRU AGRICULTURA , DECI SE FAC PRODUSELE ALIMENTARE SI EUROPENII LE DAU ALIMENTE IN CONTUL GAZELOR PE CIND CHINEZUL CE SA-I DEA , O MAFIE CHINEZEASCA , DAR ASA ESTE CIND RUSII SINT LACOMI , PIERDE TOT SI MAI ESTE UN ASPECT RUSII ASTIA NU INTELEG CA DATORITA INCALZIRII GLOBALE , AGRICULTURA ARE MULT DE SUFERIT SI NU SE MAI FACE PRODUCTIA DE ALIMENTE ASA CUM SE FACEA ACUM 50 DE ANI , DECI SE FACE MAI PUTIN , DAR DIN PUTINUL CARE SE FACE ,EUROPENII LE DAU SI RUSILOR PENTRU GAZE , DECI UNSCHIMB COMERCIAL CORECT , PE CIND CHINEZUL CE SA-I DEA , EI NU AU PENTRU EI CE SA MANINCE , CA DE VINDUT NU PREA VAD CUI SA VINDA RUSII GAZELE , LA INDIENI , AIA AU ECUATORUL DE PARTEA LOR, DECI NU AU NEVOIE DE GAZE , LA ARABI NICI ATIT NU LE POT VINDE , CA ARABII VIND EI GAZE LA TOATA LUMEA , ATUNCI , CE VOR FACE RUSII CU GAZELE , CA ORICUM TREBUIE SA LE VINDA , CA LE TREBUIE HRANA , SA TRAIASCA DUPA URMA GAZELOR VINDUTE, IN REST VOM TRAI SI VOM VEDEA , CA ORICUM UCRAINA NU ESTE LASATA SA MOARA DE FRIG LA IARNA DE EUROPENI , DIN PUTINUL PE CARE FIECARE TARA VEST EUROPEANA , LE DA SI UCRAINENILOR , SA-I VEDEM PE RUSI CE OR SA FACA DE HRANA PROPIULUI POPOR , DAR LACOMIA CELOR DIN FRUNTEA RUSILOR , NU ARE LIMITE SI ESTE DE RAU CU ACEL POPOR , SA AUZIM DE BINE .