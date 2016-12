Gazprom vrea să cumpere multe benzinării în România

Ultima oară când NIS Petrol a apărut în atenţia publicului a fost în cadrul unui scandal-monstru, al cărui ingredient principal este Ioana Băsescu, fata preşedintelui cu acelaşi nume care, la adăpostul relaţiei de rudenie, a pus mâna pe contracte ale Gazprom (NIS Petrol) şi le-a trecut prin biroul său notarial, primind multe sute de mii de euro. Mai mult, contractele NIS Petrol s-au făcut la adăpostul întunericului, compania cumpărând mai multe benzinării româneşti, fără ca operaţiile să fie făcute publice. Luna trecută, când a apărut această anchetă în presă, reprezentanţii NIS Petrol nu au putut fi contactaţi pentru detalii. Temându-se probabil că-şi pierd credibilitatea, legându-se unidirecţionat de familia Băsescu (vezi tulburatul context politic), acum, reprezentanţii companiei petroliere NIS Petrol, divizia din Serbia a gigantului rus Gazprom Neft, ies la lumină şi ne anunţă că da, vor să cumpere benzinării în România, şi da, vor să cumpere multe. Potrivit NIS Petrol, compania vrea să ajungă la o cotă de 10% pe piaţa benzinăriilor din România după anul 2015 şi analizează, în acest moment, orice posibilitate pentru a atinge această ţintă, inclusiv achiziţia de staţii deja existente. „Am informat toate companiile de pe piaţă că suntem interesaţi de achiziţia de staţii şi aşteptăm să vedem care oferte sunt cele mai interesante. Zona din vestul României este prioritară, fiind în apropierea rafinăriei noastre din Pancevo, Serbia, dar vrem să devenim un jucător naţional, astfel că nu putem ignora nicio parte a ţării”, a declarat, ieri, Ileana Sorina Bălţatu, director executiv al companiei. Ea a fost întrebată dacă există discuţii mai avansate cu Petrom, în condiţiile în care, în ultimul an, au existat informaţii în piaţă referitoare la o eventuală negociere între cele două companii pentru ca NIS să preia mai mult de 100 de staţii Petrom. „Cu Petrom discutăm varii proiecte, este unul dintre partenerii noştri pentru achiziţia de carburanţi. În ceea ce priveşte negocierile pentru achiziţia de staţii, ne-am exprimat disponibilitatea faţă de Petrom, dacă vor avea dorinţa să-şi reorganizeze portofoliul, fiind cea mai mare companie petrolieră din ţară, cu cel mai mare număr de benzinării. Ne-au răspuns că în acest moment îşi reorganizează portofoliul”, a continuat reprezentanta NIS.

Potrivit acesteia, o achiziţie majoră necesită un timp îndelungat pentru negocieri. Ea a oferit drept exemplu procesul de vânzare a benzinăriilor Shell din România, în 2004-2005, către ungurii de la MOL. Bălţatu a fost director general şi de retail al Shell România în perioada 1998-2005. „Achiziţiile tind să fie un proces destul de lung. Cea mai scurtă la care am participat a fost de un an şi jumătate, vânzarea Shell-ului. Dacă vorbim de o achiziţie majoră, este vorba de ceva destul de îndelungat. Pot să vă spun deal-uri care au căzut în ultima fază, pentru că părţile nu s-au pus de acord cu privire la garanţii. Am trecut prin nişte achiziţii care erau aproape sigure şi apoi au căzut pentru că o frază din contractul de achiziţii nu a fost agreată”, a împărtăşit Bălţatu din propria-i experienţă.

NIS Petrol deţine, în acest moment, 15 staţii de distribuţie a carburanţilor în România, sub brandul Gazprom, şi vrea să-şi dubleze numărul benzinăriilor până la finele anului, după investiţii de 15-20 de milioane de euro. În acel moment, compania estimează că va ajunge la break-even. Totodată, NIS Petrom deţine şi concesiunea a şase perimetre petrolifere de explorare în vestul României. Patru dintre ele sunt în colaborare cu canadienii de la East West Petroleum, unul - în parteneriat cu Moesia Oil and Gas, iar al şaselea - împreună cu Zeta Petroleum.