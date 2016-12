Gazul neconvenţional, actor la masa discuţiilor pe Energie

Coşul de cheltuieli al românilor trebuie să fie unul suportabil pe partea de energie, chiar dacă este de înţeles şi dorinţa de profit a oricărui investitor în acest sector, a declarat, ieri, într-o conferinţă de specialitate, Iulian Fota, consilier prezidenţial pe probleme de securitate. “Când mă refeream la potenţialul energetic al României, mă gândeam la noile exploatări din Marea Neagră. Investiţiile din România pe reglementările actuale cred că vor avea o pondere importantă în economie. Înţeleg dorinţa de profit a oricărui investitor, dar este important să ne gândim şi la coşul de cheltuieli al românilor. Aspectul de energie ieftină este important”, a afirmat Fota. Pe de altă parte, oficialul a menţionat că, în ceea ce priveşte explorarea gazelor neconvenţionale în România, populaţia este departe de a înţelege acest nou concept, dar problema trebuie explicată. “În faza de explorare a gazului neconvenţional, trebuie să fim încrezători, să aşteptăm, iar dacă rezultatele vor fi pozitive, acest lucru va duce la potenţialul de creştere din punct de vedere energetic al României. Gazul neconvenţional este relativ o noutate, iar populaţia este departe de a înţelege aceste aspecte. De aceea, este bine să lămurim în mod obiectiv despre ce este vorba. Nu există tehnologie fără anumite costuri sau riscuri, dar dacă riscurile există trebuie să le minimizăm. Cred că este important să ştim că energia în zona noastră are o semnificaţie aparte. O ţară care, din potenţial importator, se poate transforma în potenţial exportator, poate schimba anumite aspecte strategice în zonă. Aici nu este vorba despre o firmă sau alta sau despre interesul unei televiziuni sau alta, ci de prosperitatea noastră ca ţară, care nu poate fi suficient de ridicată fără o contribuţie a sectorului energetic. Suntem gata şi avem deja discuţii cu parteneri din Europa care explorează acest tip de energie. Cred că, la sfârşit, dacă vom avea toate argumentele pe masă, inclusiv economice, se vor lua deciziile. Va depinde de noi dacă jucăm miza energie corect sau nu”, a explicat Iulian Fota. Conferinţa “European Unconventional Gas Developments: The Science, Technology and Best Practices” a fost organizată de Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei.