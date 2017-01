Gemene „uriaşe” la maternitatea Spitalului Judeţean

La maternitatea Spitalului Judeţean Constanţa, o femeie de 26 de ani a născut, ieri, două fetiţe în greutate de 3 şi, respectiv, 3,6 kilograme. Luînd în considerare această greutate, medicii spun că bebeluşii pot fi consideraţi uriaşi. Internată în urmă cu cîteva zile, Mihaela Niţă a născut prin cezariană cele două fetiţe, Andreea şi Denisa, cadrele medicale spunînd că tînăra a purtat o greutate foarte mare în pîntec - aproape şapte kilograme -, în condiţiile în care, pe lîngă bebeluşi, se mai adaugă şi placenta. Proaspăta mamă, care este din localitatea constănţeană Tuzla, se află la prima sarcină şi, în prezent, este internată în spital sub observaţie medicală de specialitate. Ea a declarat că, în familie, există o adevărată tradiţie de a da naştere gemenilor. Bunica Maria, care trebuie să aibă acum grijă de patru nepoţi (acasă mai are un băiat şi o fetiţă de la fratele Mihaelei) spune că „este o adevărată minune ceea ce s-a întîmplat” şi că este „cea mai fericită bunică de pe pămînt”. Dr. Tiberiu Ioan Tofolean, managerul Spitalului Judeţean Constanţa a catalogat cazul ca fiind „destul de rar”, referindu-se la greutatea ambilor copii şi a declarat că mama şi copiii vor fi ţinuţi sub strictă observaţie. Medicii mai spun că sugarii sînt într-o stare bună şi că, în cîteva zile, vor fi externaţi.