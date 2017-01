Gemenii lui J.Lo au cîştigat deja şase milioane de dolari

A venit şi momentul mult aşteptat, acela în care diva latino i-a prezentat fanilor, pentru prima dată, pe gemenii săi de 4 săptămîni. Jennifer Lopez a pozat pentru revista “People” alături de Max şi Emme, ceea ce i-a adus un cec în valoare de şase milioane de dolari. Jennifer Lopez este mai mult decît entuziasmată de schimbările din viaţa ei, chiar dacă soţul său, Marc Anthony, pare mult mai afectat de activitatea nocturnă a gemenilor. Probabil că şi lui Jennifer Lopez îi va fi destul de greu să se despartă de gemeni atunci cînd va începe filmările pentru pelicula “Love and Other Possible Pursuits”.

Alături de fotografii, revista publică şi un interviu cu tinerii părinţi, care vorbesc despre noul lor rol în viaţă. Jennifer Lopez a declarat că, deşi a cîştigat mult în greutate pe timpul sarcinii, nu se grăbeşte să revină la silueta de dinainte, pentru că o interesează mai mult să se concentreze asupra copiilor săi. Cîntăreaţa, care a încercat mai mulţi ani la rînd să devină mamă, a fost atît de uimită că a rămas însărcinată încît a făcut mai multe teste de sarcină pentru că nu îi venea să creadă că s-a întîmplat. Jennifer Lopez a adăugat că, după ce a aflat vestea, ea şi soţul său au plîns de fericire. Cîntăreaţa susţine că naşterea copiilor a fost cel mai important lucru din viaţă.

Barza de la Hollywood s-a obişnuit să aducă gemeni. După Marcia Gay Harden sau Julia Roberts şi, mai nou, Jennifer Lopez, va face următoarea escală cuplului Brad Pitt - Angelina Jolie. Actriţa de 32 de ani şi partenerul său au aflat că vor fi fericiţii părinţi ai unui băieţel şi ai unei fetiţe, în această vară. Deşi Angelina Jolie este în al noulea cer de la auzul veştii, sarcina este greu de suportat pentru actriţă, pentru că are probleme de respiraţie şi oboseşte repede. Noua naştere va avea loc în Franţa, unde Angelina Jolie are de gînd să se stabilească în memoria mamei sale, Marcheline Bertrand. La rîndul său, Brad Pitt este mai mult decît receptiv la această idee, după ce cuplul a ajuns la concluzia că fuga constantă de paparazzi şi ameninţările primite de la admiratorii obsedaţi afectează armonia familiei. ”Brad Pitt i-a spus că adoră planurile ei nebuneşti. A învăţat să trăiască într-o casă dezordonată, plină de jucării”, a afirmat o sursă apropiată cuplului.