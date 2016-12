Gemma Arterton, accidentată la filmări

Tânăra actriţă britanică Gemma Arterton a aflat pe propria piele că arta cere sacrificii. Fosta Bond Girl s-a accidentat pe platourile de filmare de la noul ei film, ”The Disappearance of Alice Creed”, alegându-se cu arsuri şi tăieturi. Însă, deşi a petrecut ore întregi bandajată, vedeta a recunoscut că a putut să îşi filmeze din pat scenele pe care le avea în producţie. ”Evident, este un consum fizic, pentru că eram constant într-o stare de tensiune când făceam filmul. Veneam de la un film de acţiune, aşa că a fost drăguţ să stau întinsă în pat, legată. Toată lumea avea de lucru în jur şi îşi făcea treburile, iar eu stăteam întinsă acolo. Uneori, când ei se aflau la altă filmare, aţipeam cu cătuşele la mâini!”, a mărturisit starul. Dar nu sunt singurele vânătăi cu care vedeta se alege la filmări. La începutul acestui an, actriţa a avut ceva probleme în urma unei scene de luptă pentru blockbusterul ”Clash of the Titans”.