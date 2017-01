Gemuri, marmelade şi jeleuri cu abateri de la legislaţie

În prima jumătate a lunii octombrie, la nivelul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor (CRPC) Constanţa s-a desfăşurat o acţiune de control tematic pentru verificarea respectării prevederilor legale privind modul de comercializare, etichetare, prezentare şi publicitate a gemurilor, jeleurilor, marmeladelor de fructe şi a piureului de castane îndulcit, destinate consumului uman. Potrivit directorului coordonator, Dionisie Culeţu, această acţiune de control face parte din programul tematic de control pe trimestrul IV al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Mai exact au fost efectuate 49 acţiuni de control şi anume: în judeţul Constanţa, 19 acţiuni, în judeţul Brăila, 15, iar în judeţul Tulcea, 15. S-au verificat 1894,5 kg gemuri, jeleuri, dulceţuri, marmelade, etc. fiind constatate abateri de la prevederile legale la 728,5 kg din produsele controlate. Tot pentru neregulile depistate au fost interzise de la comercializare cinci kilograme de produse care erau în afara datei durabilităţii minimale, în valoare de 23 lei, şi au fost oprite temporar de la comercializare 668 kg produse, în valoare de 7.240 lei până la remedierea deficienţelor constatate. La nivelul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, ca urmare a deficienţelor constatate, la cei 15 operatori economici verificaţi s-au aplicat 14 amenzi contravenţionale, în valoare de 39.000 lei. Au fost supuse controlului produse în valoare de 8.890 lei, constatându-se deficienţe la o cantitate de 121 kg, în valoare de 1.289 lei. În urma controalelor efectuate au fost constatate abateri privind etichetarea produselor la gemul de: vişine, piersici, căpşuni, caise, cireşe Arovit, produs de S.C. Mib Prodcom Cluj-Napoca. Acestea aveau menţionat pe eticheta produsului la ingrediente: piure prune, zahăr, sirop glucoză, zaharină, etc., denumirea produsului neavând menţiunea “cu zaharuri şi îndulcitori artificiali”, aşa cum prevăd actele normative în vigoare. Produsul gemmyfruct cu gust de caise, fabricat de SC Pektirom SRL Dej, nu avea pe etichetă denumirea sub care se vinde produsul, iar la ingrediente erau menţionate: piure din mere deshidratate, arome identic naturale, etc. Menţionăm că pe eticheta produsului se aflau desenate caise inducând în eroare consumatorul de existenţa acestui fruct în compozitia produsului. “Neafişarea preţului produselor într-o formă vizibilă la diferitele sortimentele de gemuri oferite la comercializare s-a constatat la trei operatori economici din totalul de 15 verificaţi. Ca urmare a deficienţelor constatate s-au oprit temporar de la comercializare 121 kg produse, în valoare de 1.289 lei”, a declarat Culeţu.