Gena celor care consumă mai puţin alcool

Conform unor oameni de ştiinţă de la School of Public Health din cadrul Imperial College din Londra, oamenii care consumă mai puţin alcool sunt cei ”anormali”, ei suferind o mutaţie a unei gene care influenţează consumul de alcool, informează ”Daily Mail”. Cercetătorii susţin că persoanele care au o mutaţie rară a unei gene consumă cu 5% mai puţin alcool decât consumul mediu al celor care nu au această variaţie. Gena denumită AUTS2, a mai fost legată de autism şi de sindromul de deficit al atenţiei. AUTS2 este mai activă în zone ale creierului asociate mecanismului de recompensă ce răspunde la stimulii de plăcere şi/sau viciu. Până în prezent era descoperită o singură genă ce avea un efect semnificativ asupra consumului de alcool, o genă implicată în descompunerea alcoolului la nivelul ficatului. ”Desigur că există foarte mulţi factori care determină cât de mult alcool bea o persoană, însă conform rezultatelor a două studii diferite, am ajuns la concluzia că şi această genă are un rol important în consumul de alcool”, a declarat profesorul Paul Elliott de la School of Public Health din cadrul Imperial College. ”Diferenţa făcută de această genă în particular este mică, însă prin această descoperire am deschis o nouă zonă de cercetare asupra mecanismelor biologice ce controlează consumul de alcool”, a mai adăugat el.

Cercetătorii au analizat mostre de ADN prelevate de la peste 26.000 de voluntari, în căutarea unor gene care ar putea să influenţeze consumul de alcool. Apoi au comparat rezultatele obţinute cu datele culese de pe un alt eşantion de 21.000 de voluntari. De asemenea, acest studiu a fost confirmat şi de un altul în care a fost blocată acţiunea genei AUTS2 la musculiţa de oţet (Drosophila Melanogaster), aceasta devenind mai puţin sensibilă la alcool.